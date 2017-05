Kevin Durant pokazał klasę – już 3-0 dla Warriors

38 punktów i 13 zbiórek, ważne trafienia w czwartej kwarcie, KD był nie do zatrzymania dla Utah Jazz. Jego Golden State Warriors wygrali w Salt Lake City 102:91 i od finału konferencji dzieli ich jedna wygrana.

Jeszcze w połowie czwartej kwarty tego wyrównanego meczu Jazz przegrywali tylko 84:86. Wtedy jednak po trójce trafili Stephen Curry i Kevin Durant (zobacz jego buty) – ten pierwszy dorzucił potem jeszcze trzy wolne, KD trafił za dwa. Zrobiło się 97:86.

Warriors z dobrego rytmu nie wybił już niesportowy faul Duranta, który pchnął z tyłu Rudy’ego Goberta, goście kontrolowali ostatnie minuty meczu.

I Warriors – niczym Cavaliers na Wschodzie – idą od wygranej, do wygranej. Po 4-0 z Portland Trail Blazers, teraz mają 3-0 z Jazz. Trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym mieliby w tej serii jeszcze jakieś problemy.

Jazz udało się w sobotę ograniczyć Curry’ego (23 punkty, 6/20 z gry, przebudził się dopiero w końcówce) oraz Klaya Thompsona (6 punktów, 1/9), ale Durantowi nie dali już rady. Ten w swoim stylu trafiał rzuty po obrotach, po zasłonach – w sumie miał świetne 15/26 z gry. Do 38 punktów dodał 13 zbiórek.

U gospodarzy najskuteczniejsi byli Gordon Hayward (29 punktów i 6 asyst) oraz Gobert (21 i 15 zbiórek).

Mecz nr 4 – we wtorek w Salt Lake City.

