Kevin McHale – sześćdziesiątka legendy Celtics

Nie skakał, nie był siłaczem, ale ogrywał każdego pod samym koszem dzięki perfekcyjnym manewrom. Trzykrotny mistrz NBA z Bostonem, skończył dziś 60 lat.

James Harden wygrywa w takich butach – możesz i Ty! >>

Inteligencja, cwaniactwo, technika – te cechy dawały Kevinowi McHale’owi status gwiazdy nawet wówczas, gdy w mistrzowskich teamach Celtics był tylko rezerwowym. W swoim najlepszym sezonie (1986/87) potrafił zdobywać 26.1 punktu, miał 9.9 zbiórki i trafiał rewelacyjne 60% rzutów z gry – został wtedy wybrany do pierwszej piątki sezonu w NBA.

Dwukrotnie był najlepszym rezerwowym ligi, 7 razy zagrał w Meczach Gwiazd. Przez 13 lat kariery (1980-93) reprezentował wyłącznie barwy Boston Celtics, zdobywając z nimi 3 mistrzowskie pierścienie. Razem z Larrym Birdem i Robertem Parishem uznawani byli za pierwszą „wielką trójkę” w lidze. W 1996 zaliczona go do grona 50 najlepszych zawodników w historii NBA, a w 1999 stał się członkiem Hall of Fame.

A na boisku ruszał się tak:

James Harden wygrywa w takich butach – możesz i Ty! >>