Gdy Kevin niszczył Draymonda – 54 punkty z Warriors

Dokładnie cztery lata temu KD ustanowił swój rekord kariery, właśnie przeciwko Golden State Warriors. Trafił doskonałe 19 z 28 rzutów z gry, Draymond Green był bezradny.

Zanim Kevin Durant dołączył do Warriors, przez kilka lat patrzył na nich z góry – w latach 2011-14 to jego Thunder zajmowali czołowe miejsca na Zachodzie i walczyli o mistrzostwo NBA, a Warriors z trudem wbijali się do play-off zastanawiając się, czy ze Stephena Curry’ego to jeszcze będzie poważny gracz, czy raczej nie.

Akurat w sezonie 2013/14 ta różnica między Thunder i Warriors już się zmniejszała, ale to Durant szedł po nagrodę MVP i czwarty tytuł króla strzelców. 17 stycznia 2014 roku ustanowił też swój rekord kariery – właśnie przeciwko Warriors.

Durant zdobył 54 punkty trafiając znakomite 19/28 z gry (5/9 za trzy) i 11 z 13 wolnych. Miał też 4 zbiórki i 6 asyst, i przyćmił bardzo dobry występ Curry’ego (37 punktów, 6/10 za trzy, 11 asyst). W ataku KD robił, co chciał przeciwko Harrisonowi Barnesowi oraz Draymondowi Greenowi. W czwartej kwarcie trafiał wręcz nieprawdopodobne rzuty przeciwko temu ostatniemu.

