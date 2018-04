Kibice zagrają dla frajdy i na szczytny cel

Fajna inicjatywa sympatyków PGE Turowa Zgorzelec i Stelmetu Enei Zielona Góra. Planowany mecz kibiców przerodził się w imprezę charytatywną z atrakcyjnymi gadżetami. Każdy może dołączyć do aukcji.

Pomysł zorganizowania spotkania pomiędzy znajomymi kibicami ze Zgorzelca i Zielonej Góry powstał spontanicznie. Obie strony wyrażają już chęć, żeby takie mecze stały się to tradycją przed kolejnymi spotkaniami obu drużyn.

Podczas sobotniego meczu kibiców (14 kwietnia, godzina 12:00 na hali CSR przy Maratońskiej) przeprowadzona zostanie zbiórka.

Jednocześnie w Internecie będą dostępne następujące aukcje:

– oryginalna koszulka Banvitu z podpisami całego zespołu (m.in. Damiana Kuliga, Saso Filipovskiego, Bobana Miteva z sezonu 2016/2017),

– oryginalna koszulka Legii z autografem Nemanji Nikolicia,

– oryginalna koszulka meczowa Borisa Bojanovskiego z podpisami całej drużyny Anwilu Włocławek (sezon 16/17)

– oryginalna koszulka meczowa Kamila Chanasa z występów dla Stelmetu Zielona Góra przekazana przez KK Zastal.

Każdy w dowolnym momencie może wesprzeć Bartka i Kaspra w walce z chorobami:

Wpłaty można dokonywać na Stowarzyszenie Równych Szans „Bratek” w PKO SA nr 66 1240 1297 1111 0010 7360 2267 z dopiskiem „Pomoc dla Bartka”

Wpłat można dokonywać na Stowarzyszenie Równych Szans „Bratek” w PKO SA nr 66 1240 1297 1111 0010 7360 2267 z dopiskiem „Pomoc dla Kaspra”.

Więcej szczegółów na temat chorych chłopców i aukcji TUTAJ >>