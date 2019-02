Kierlewicz z triple double – weterani z Prudnika silniejsi

Michał Kierlewicz, 21-letni rzucający Elektrobud-Investment ZB Pruszków zanotował triple double (20,10,10), ale w Prudniku, po zaciętym meczu, lepsza okazała się miejscowa Pogoń 85:83.

Zespół z Pruszkowa w ostatnich tygodniach był w dobrej formie, ale do zwycięstwa z doświadczoną ekipą z Prudnika trochę zabrakło. W decydujących momentach gospodarze wytrzymali presję na linii rzutów wolnych – w ostatniej minucie minimalną przewagę zbudowali Grzegorz Mordzak i Jakub Krawczyk.

Statystyczny wyczyn Michała Kierlewicza miał zatem trochę gorzki posmak. Ale docenić warto – zanotował okrągłe 20 punktów, 10 zbiórek i 10 asyst. Trafił 5/13 rzutów z gry (38%) oraz 9/14 wolnych. To pierwsze triple double w historii klubu z Pruszkowa. Dobry mecz zagrał również kapitan gości Andrzej Paszkiewicz, który zdobył 16 punktów, trafiając 4/7 z dystansu.

W Pogoni tradycyjnie ton nadawali weterani – Wojciech Pisarczyk zdobył 21 punktów, trafił przy tym idealne 7/7 z gry. Tomasz Prostak dodał 22 oczka, grał pełne 40 minut. Grzegorz Mordzak miał 17 punktów.

Obie drużyny są tuż poza pierwsza ósemką tabeli 1. ligi, ale obie mogą jeszcze marzyć o awansie do playoff.

