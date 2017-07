„Kiko” do Anwilu? Brać, nawet się nie zastanawiać!

Paweł Kikowski to jeden z najlepszych Polaków w PLK, Michał Chyliński ma za sobą dwa słabsze sezony. Jeśli we Włocławku ważą kandydatury tych graczy, to werdykt może być jeden.

To są buty Kevina Duranta – zobacz >>

O możliwym transferze Pawła Kikowskiego do Włocławka napisał w niedzielę „Przegląd Sportowy”. „Kiko” zastąpiłby w Anwilu Michała Chylińskiego, z którym kontrakt miałby zostać rozwiązany.

I rzeczywiście, to prawdopodobna sytuacja. Anwil jest zainteresowany Kikowskim – zawodnik ma różne opcje w Polsce i zagranicą, ale ta włocławska jest najbardziej konkretna. Na Kujawach wciąż jeszcze co prawda rozważają budowanie zespołu z Chylińskim, który ma ważny kontrakt, ale przeważać wydaje się opcja alternatywna.

Obaj gracze są rówieśnikami, mają po 31 lat, obaj są doświadczonymi strzelcami i mają za sobą grę w kadrze. Ale też obaj podążają ostatnio w różnych kierunkach. „Kiko” po chwilowym kryzysie w karierze i zejściu do I ligi, od czterech sezonów utrzymuje bardzo dobry poziom. Ostatnio zdobywał po 14,0 punktu przy niezłej, 45 proc. skuteczności z gry dla Kinga Szczecin, a sezon kończył udanym epizodem we Włoszech, gdzie rzucał po 10,7 punktu w siedmiu meczach dla Betaland Capo D’Orlando.

Natomiast Chyliński po świetnym sezonie 2014/15 w Turowie (13,4 punktu, 46 proc. z gry), wyjechał do Niemiec i stracił rytm. Po powrocie do PLK, w trakcie dwóch sezonów w Anwilu, rzucał po 7,5 punktu, trafiał tylko 39 proc. rzutów. Na dodatek, niestety, miał pecha do kontuzji. W najważniejszym momencie sezonu, w play-off, Igor Milicić nie mógł na nim polegać.

Dlatego Kikowski wydaje się pewniejszą opcją do budowy drużyny mającej patrzeć w stronę półfinału niż Chyliński. Jest w gazie, no i chciałby też wrócić do gry o medale, której ostatnio mu brakowało. Podobnie jak Anwilowi.

Transfer Kikowskiego do Włocławka oznaczałby także, że Chyliński – już jako wolny gracz – mógłby podpisać kontrakt w Stali Ostrów Wlkp., którą jako pierwsze potencjalne miejsce wymienia „Przegląd”. Na rynku transferowym PLK, na którym jak na razie rządzą przedłużenia kontraktów z dotychczasowymi klubami, wreszcie zaczęłoby się coś dziać.

ŁC

To są buty Kevina Duranta – zobacz >>