Kim trenować? Ekstremalne przygotowania w Toruniu

Reprezentanci Polski będą w Chinach, a graczy zagranicznych klub woli zatrudniać później. Polski Cukier do eliminacji Ligi Mistrzów długo szykować się będzie niemal bez zawodników.

Sebastian Machowski rozpocznie swoją pracę w Toruniu od wielkiego wyzwania. Będzie przygotowywać zespół do eliminacji Ligi Mistrzów (26 września) i rozgrywek ligowych, choć tak naprawdę nie będzie miał do dyspozycji zbyt wielu zawodników.

W sytuacji ekstremalnej, na start przygotowań w Toruniu może zjawić się aż.. 1 zawodnik – Bartosz Diduszko. Póki co, cała reszta zakontraktowanych koszykarzy jest na zgrupowaniu reprezentacji Polski – Jakub Schenk, Aaron Cel i Damian Kulig.

Dwaj ostatni to pewniacy do wyjazdu na mundial, z kolei Schenk jest debiutantem, ale nie można mu odbierać szans na wyjazd, szczególnie że według słów trenera Mike’a Taylora na ostatniej konferencji prasowej, przez cały okres sparingów (nawet tych w Chinach) będzie chciał mieć do dyspozycji 14-15 graczy, czyli z obecnego grona zawodników odpadnie tylko dwóch.

Na finiszu są także rozmowy z kolejnym reprezentantem i zarazem pewniakiem do wyjazdu do Chin – Karolem Gruszeckim, a to oznacza, że 3 lub 4 graczy i to podstawowych, realnie będzie mogło dołączyć do drużyny dopiero w połowie września.

Jeśli chodzi o graczy zagranicznych, to jak mówił w wywiadzie dla Gazety Pomorskiej, dyrektor sportowy Polskiego Cukru Ryszard Szczechowiak – pośpiechu nie ma. Torunianie spokojnie czekają na obniżkę cen i kontraktów należy się spodziewać bliżej września.

To rozsądne posunięcie z budżetowego punktu widzenia, choć trener pewnie z takiego z obrotu spraw zadowolony raczej nie będzie. Dyrektor Szczechowiak dodał w wywiadzie, że prawdopodobnie klub będzie zapraszał na treningi zawodników, także zagranicznych, którzy wesprą przygotowania zespołu.

Na końcu jednak trzeba pamiętać, że brak dobrego okresu przygotowawczego (a przecież dodatkowo trener przygotowania fizycznego, Dominik Narojczyk, także będzie w Chinach), może się okazać sporym problemem dla torunian.

W to lato zmienił się przecież szkoleniowiec i wdrożenie jego pomysłów w życie zajmie przecież więcej niż kilka treningów. Z drugiej strony jednak klasa i jakość polskich graczy powinna torunianom pomóc w szybki wejściu na dobre tory. Trzeba jednak przyznać, że okres przygotowawczy Polskiego Cukru będzie bardzo nietypowy.

GS