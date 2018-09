King lepszy od Stali – szalejący Paliukenas

W przedsezonowym pojedynku drużyn, które powinny walczyć o czołówkę PLK, lepsi okazali się szczecinianie (83:69). W meczu ze Stalą aż 25 punktów zdobył Martynas Paliukenas.

W zespole ze Szczecina nie zagrali Paweł Kikowski, Darrell Harris oraz Dominik Wilczek i kibiców tej drużyny zapewne nieco martwi uraz „Kiko”, który podkręcił kostkę. BM Slam Stal występowała już w pełnym składzie.

Najlepszym graczem spotkania był Martynas Paliukenas. Jeśli Litwin, który w zeszłym sezonie został uznany najlepszym obrońcą PLK, doda także taką grę w ofensywie, może stać się jedną z gwiazd całej ligi. Najlepszy występ w sparingach zaliczył Martynas Sajus, dobrze prezentował się – po zgrupowaniu reprezentacji Łotwy – Kaspars Vecvagars.

W Stali, której udało się zdobyć tylko 69 oczek, 14 punktów rzucił Mike Scott, po 10 mieli Daniel Szymkiewicz i Shawn King, natomiast 8 punktów zdobył Danilo Tasić.

Pierwszy mecz sezonu 2018/19 ostrowianie zagrają z Rosą Radom na własnym parkiecie. King zmierzy się w derbach z beniaminkiem, Spójnią Stargard. Oba mecze w sobotę, 6 października.

King Szczecin – BM Slam Stal Ostrów Wlkp. 83:69

King: Paliukenas 25, Sajus 21, Vecvagars 17, Schenk 9, Bartosz 7, Jogela 4, Diduszko 0, Majcherek 0

BM Slam Stal: Scott 14, Szymkiewicz 10, King 10, Tasić 8, Majewski 7, Nowakowski 6, Hamilton 4, Żołnierewicz 4, Chyliński 3, Grudziński 3

