King lepszy od Trefla – playoff dała obrona

Doskonała druga połowa dała Kingowi wygraną w „meczu o wszystko” i awans do czołowej ósemki. Zespół ze Szczecina pokonał Trefla w Sopocie 76:64 i w ćwierćfinale zagra ze Stalą Ostrów.

Bezpośrednie starcie pretendentów do playoff przypominało sytuację z NBA, gdzie wszystko sprowadzało się do ostatniego meczu między Nuggets i Wolves. W PLK nie było dogrywki, a po twardym, defensywnym meczu lepsi okazali się zawodnicy ze Szczecina.

King wygrał, ponieważ zdominował strefę podkoszową. Goście wygrali rywalizację o zbiórki aż 45:31 i zatrzymali wysokich Trefla – Steve Zack trafił tylko 1/5 z gry, a Filip Dylewicz 3/10. Tymczasem, nieco nieoczekiwanym, bohaterem okazał się Darrell Harris, który zanotował świetne 17 punktów, 14 zbiórek i 2 bloki.

Raz jeszcze mnóstwo dobrego, więcej niż pokazują statystyki, zrobił obroną na obwodzie Martynas Paliukenas, choć sama linijka statystyczna wygląda efektownie – 13 punktów, 4 zbiórki i 4 asysty, trafione 6/7 rzutów w meczu. Po 13 oczek mieli także Tauras Jogela i Carlos Medlock.

Trefl, grający bez Michała Kolendy, w drugiej połowie zdobył tylko 31 punktów, zdecydowanie za mało, by myśleć o wygranej. Do gry stawili się obwodowi Amerykanie – Obie Trotter miał 20 punktów i 5 asyst, Jermaine Love dodał 12 oczek. Zabrakło większego wsparcia polskich graczy i w efekcie zespół z Sopotu zakończył sezon na rozczarowującym 10 miejscu. King mógł zacząć świętowanie.

