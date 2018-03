King ograł Turów – za silni pod tablicami

Dobra obrona na obwodzie i przewaga w walce o zbiórki dała Kingowi pewną wygraną 75:66 z Turowem Zgorzelec. Playoffy są coraz bliżej Szczecina.

Przełomowa dla losów meczu była druga kwarta, która w sumie dość wiernie oddawała cały przebieg meczu. Bardzo dobrze broniący przeciwko obwodowym King, głównie za sprawą świetnego w defensywie Martynasa Paliukenasa, skutecznie utrudniał prowadzenie ataku pozycyjnego gościom ze Zgorzelca. Szczecinianie raz za razem punktowali po przechwytach z łatwych kontrataków i zrobiło się 30:20, a Paliukenas miał już 12 punktów na koncie. Wyraźna różnica była widoczna zwłaszcza w walce o zbiórki, którą do przerwy zgorzelczanie przegrali aż 10:23.

Po pierwszej połowie King pewnie prowadził 44:34.

Przez kilka minut po przerwie Turów walczył z podobną zaciętością do gospodarzy i potrafił zbliżyć się nawet na różnicę 3 oczek, miał też rzut na wyrównanie. Nie wpadło, a później wciąż trochę brakowało jakości gry w ataku, aby zniwelować przewagę gospodarzy. Przy kiepskiej skuteczności z obu stron decydowały właśnie te wspomniane zbiórki, które ostatecznie King wygrał 46:31.

Najlepszym graczem meczu był Paliukenas, który zdobył 16 punktów, a jego faktycznej roli w obronie nie oddają żadne statystyki. Także 16 punktów miał Carlos Medlock, a Pawłowi Kikowskiemu uszedł płazem gorszy dzień (2/11 z gry).

W Turowie bardzo fajny mecz zagrał Kacper Borowski, efektowny i wszechstronny. Zdobył 17 punktów, trafił 6/9 z gry.

Debiuty? W barwach szczecinian całkiem obiecująco wypadł Kyle Benjamin, ewidentnie mający smykałkę do zbiórek i potrafiący bronić indywidualnie. W 21 minut na parkiecie zanotował 6 punktów i 10 zbiórek.

W Turowie po raz pierwszy zagrał Robert Skibniewski i niestety wypadł fatalnie. Przez 19 minut chybił wszystkie 4 rzuty, nie zanotował ani jednej asysty i miał najgorsze w drużynie „-12”. Jego faul przy rzucie na połowie boiska na koniec 3 kwarty był zagraniem, jakie powinny się raczej zdarzać zawodnikom o połowę młodszym.

Po tej wygranej King ma już bilans 13-10 i jest naprawdę blisko awansu do playoff. Turów z wynikiem 13-11 może jeszcze marzyć, ale z taką grą raczej będzie to nierealne.

TS

