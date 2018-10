King rozbija Rosę – piękny debiut Dominika Wilczka

O meczu w Szczecinie możecie zapomnieć, ale jedno bezwzględnie warto zauważyć – świetny występ 19-letniego Dominika Wilczka. A jednostronne spotkanie z Rosą Radom, King wygrał 92:71.

W drugiej połowie wydarzyło się coś, dla którego warto się było pomęczyć z tym spotkaniem – w Kingu w II połowie zadebiutował Dominik Wilczek (1999 r., 193 cm) i zaliczył rewelacyjne wejście, grając z pewnością siebie i skutecznością godną weterana. W niecałe 12 minut zdobył 15 punktów i miał 2 asysty, trafił 5 z 7 rzutów z gry, w tym perfekcyjne 3/3 z dystansu

Do przerwy King Szczecin, grając najsłabszy mecz od długiego czasu, prowadził spokojnie z Rosą 45:30 – to adekwatny obrazek do przebiegu tego meczu. Nawet bez Martynasa Paliukenasa, niezbyt skuteczni szczecinianie, byli o klasę lepsi, m.in. zdecydowanie dominując w walce o zbiórki.

Atak Rosy wyglądał bardzo chaotycznie, nieobecność (kończąca się na szczęście) Obiego Trottera była olbrzymim problemem. Punkty wpadały głównie po indywidualnych akcjach – w ataku radę w ten sposób dawali sobie od czasu do czasu Carl Lindbom i Cullen Neal. Radomianie walczyli ambitnie w obronie, notowali sporo przechwytów, ale aby powalczyć o wygraną, zwyczajnie brakowało talentu.

W drugiej połowie przewaga gospodarzy jeszcze urosła, ale mecz dla kibiców był nieudany i niestrawny z obu stron – brakowało skuteczności i dokładności w grze. Różnica między zespołami był zbyt duża, swoje mogła zrobić też nietypowa pora rozgrywania spotkania.

Najlepszym graczem spotkania był Paweł Kikowski, który zaliczył świetne 21 punktów, 5 zbiórek i 6 asyst, trafił 7/9 z gry. Równie wszechstronny był Tauras Jogela (15, 10, 5), zaś dla odmiany Jakub Schenk zanotował aż 8 strat.

W Rosie, która trafiła tylko 38% rzutów z gry i przegrała zbiórki 28:42, Neal miał 23 punkty, a Lindbom 14.

