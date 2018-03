King silniejszy od Startu – znów ten twardziel Jogela

Szczecinianie byli silniejsi fizycznie i mieli więcej opcji w ataku. King pewnie pokonał TBV Start 84:76 i wciąż jest w grze o awans do playoff.

Szczecinianie dobrze odrobili pracę domową – wiedzieli, że kluczem do zwycięstwa jest ograniczenie obu amerykańskich liderów Startu, przez zmuszenie ich do maksymalnie trudnych rzutów, udało się to zrealizować bardzo dobrze.

Chavaugh Lewis trafił tylko 5 z 18 rzutów, James Washington miał 6/14. Mimo gorszego dnia, obaj i tak oddali ponad połowę rzutów całej drużyny z Lublina.

Pierwsza połowa była jednak bardzo wyrównana, King seryjnie marnował proste kontrataki, pozwalając gościom utrzymać się w grze. Bardzo fajną zmianę w Starcie zaliczył wracający do formy Mateusz Dziemba, który w 2. kwarcie zdobył 9 punktów.

Do przerwy było 41:39 dla Kinga.

W drugiej połowie przewaga gospodarzy wzrosła, oscylując w okolicach 10 oczek. Bardzo dobrze grał twardy i zdeterminowany Tauras Jogela, udane fragmenty przez cały mecz zaliczał Sebastian Kowalczyk. King dostawał kolejne szanse na ponowienia akcji, dzięki dominacji na tablicach (40:25) – doświadczony Darrell Harris (14 zb.) radził sobie łatwo z Darrylem Reynoldsem. (tylko 3 zbiórki w 26 minut)

Przewaga utrzymała się już do końca – nerwów w ostatnich minutach nie było. Jogela w meczu miał 21 punktów i 6 zbiórek. Medlock i Kowalczyk dodali po 12 punktów. King po tym meczu ma bilans 15-11 i jest coraz bliżej playoff, Start (13-11) też wciąż ma szanse,

