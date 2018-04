King twardy, Stal twardsza – już 2:0 dla Ostrowa

Zacięta walka w dobrym, playoffowym stylu. BM Slam Stal przełamała Kinga Szczecin w drugiej połowie, wygrywając niedzielny mecz 88:79. Przydała się znacznie szersza rotacja gospodarzy.

King drugi mecz zaczął z pomysłem i zaangażowaniem, które w pierwszych kwartach mocno zaskoczyły Stal. Zaczęło się od 27:17 dla gości ze Szczecina, którzy minimalnie prowadzili także do przerwy. Z każdą kolejną kwartą Stal odzyskiwała jednak inicjatywę, będąc na koniec zespołem nieznacznie silniejszym.

Każdy trener chce mieć rotację złożoną z 12 zawodników, ale nie każdy potrafi ją wykorzystać tak, aby wszyscy gracze byli zadowoleni i potrafili zagrać dobrze, niezależnie od przypadającej im liczby minut. W Ostrowie to się do tej pory sprawdza, szerszy skład w niedzielę przesądził o zwycięstwie gospodarzy. To oni w ostatnich minutach mieli więcej sił w obronie oraz zgarniali kluczowe zbiórki.

Graczem meczu był Michał Chyliński, który trafił 4/5 z dystansu, zdobył 17 punktów przy zaledwie 7 rzutach z gry. Drugi w tej serii dobry mecz zagrał Mateusz Kostrzewski, któremu nie przeszkadza wchodzenie z ławki – tym razem miał 15 punktów i kilka ładnych wejść na kosz. Poniżej swoich standardów zagrał za to Aaron Johnson, który zanotował 6 asyst i 6 strat.

King trzymał się w grze, m.in. dlatego, że dużo lepiej zagrał Paweł Kikowski, autor 18 punktów, bezbłędny (4/4) w rzutach z dystansu. Pochwalić trzeba też, tradycyjnie twardego, Taurasa Jogelę, który zdobył 17 punktów w 19 minut.

Stal po meczach w Ostrowie prowadzi 2:0, czas teraz na dwa spotkania w Szczecinie.

