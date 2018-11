Pół meczu ataku, pół meczu obrony. Pościg gości z Krosna w drugiej połowie okazał się spóźniony i King w Szczecinie zanotował wygraną z Miastem Szkła 74:66. Tauras Jogela zdobył 20 punktów.

Do osobistego prowadzenia „Morskich Wilków” powrócił po chorobie Mindaugas Budzinauskas i nowy duch w drużynie można było spostrzec także na parkiecie w pierwszej połowie. Rozpędzeni gospodarze łatwo punktowali, potrafili też zatrzymać rywali (może poza Jabariem Hindsem) po drugiej stronie parkietu – do przerwy było wyraźne 46:30 dla Kinga.

„Spokojne dowiezienie wyniku” jednak nie nastąpiło. Miasto Szkła zaczęło grać wyraźnie lepiej, przede wszystkim pokazało swoją najlepszą w dotychczasowym sezonie obronę – King zdołał w kwartę zdobyć zaledwie 9 oczek i na początku ostatniej części prowadził już tylko 56:53.

W kluczowych momentach meczu defensywą różnicę zrobił jednak dla odmiany zespół ze Szczecina. Ważne punkty w 4. kwarcie zdobywali Jakub Schenk i Łukasz Diduszko, szczecinianie w końcówce nie mieli też problemów z wykorzystywaniem rzutów wolnych.

Graczem meczu był Tauras Jogela, który zanotował 20 puntów i 7 zbiórek. Dla gości z Krosna, Hinds zdobył 22 punkty, ale aż 18 z nich miał na koncie już po I połowie. Goście z Krosna wyraźnie przegrali walkę na tablicach, łącznie w meczu zanotowali też tylko 6 asyst.

King po tym meczu ma bilans 3-2, Miasto Szkła zaczyna sezon od 0-5 i pozostaje jedną z dwóch drużyn (jeszcze AZS Koszalin) bez zwycięstwa w PLK.

