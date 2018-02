King wygrywa na Litwie – rodzinka Ballów bez szans

King Szczecin zwyciężył we wszystkich trzech meczach turnieju, organizowanego przez Big Baller Brand na Litwie. Z bardzo dobrej strony pokazał się nowy podkoszowy Kyle Benjamin.

James Harden szaleje w takich butach – sprawdź modele! >>

Poziom rywali nie był może zbyt wysoki, ale King miał okazję zagrać mecze podczas przerwy na spotkania pucharowe i reprezentacyjne, a przede wszystkim przykuł uwagę mediów. Wszystko co wiąże się z wyczynami rodziny Ballów, spotyka się z ponadprzeciętnym zainteresowaniem.

W meczu z litewską drużyną BC Vytautas, w której od stycznia grają bracia Ball, „Wilki” wygrały pewnie 128:93. LiAngelo Ball zdobył 26 punktów, a LeMelo 10 i obaj pokazali, że lubią sobie z różnym skutkiem porzucać za 3 punkty. LiAngelo zanotował 1/9 z dystansu, a LaMelo 0/7.

Z rzeczy poważniejszych – we wszystkich meczach turnieju dobre wypadł nowy wysoki gracz Kinga, Kyle Benjamin, który notował średnio 18 punktów na mecz. Nagrodę MVP całego turnieju zgarnął za to inny gracz ze Szczecina, Martynas Paliukenas.

Ciekawostką dla polskich kibiców był też występ w drużynie szkółki VEF Ryga Oskara Hlebowickiego (rocznik 2000), który jest synem Michała Hlebowickiego, byłego reprezentanta Polski, grającego do niedawna w R8 Basket Kraków. W meczu z Kingiem „Hlebovickis” zdobył 10 punktów.

King Szczecin – Helios Suns Domžale 80:75 (21:22, 24:12, 13:24, 22:17)

King: Benjamin 17 (10 zbiórek), Kikowski 15, Harris 13, Bartosz 9 (9 zbiórek), Jogela 9, Medlock 9, Jonuska 5, Paliukenas 2, Kowalczyk 1, Majcherek 0

Helios Suns: Pelko 27, Brodnik 14, Dumić 11, Besedić 11, Oman 6, Klavzar 4, Strel 2, Rojc 0, Shashkov 0

King Szczecin – BC Vytautas 128:96 (34:24, 27:24, 32:30, 35:18)

King: Jogela 24, Medlock 20, Kikowski 18, Paliukenas 18, Benjamin 14, Diduszko 13, Kowalczyk 7, Jonuska 4, Bartosz 3, Majcherek 3, Harris 2, Adamkiewicz 2

BC Vytautas: LiAngelo Ball 26, Seskus 16, Dimsa 13, Miniotas 13, LaMelo Ball 10, Sinica 7, Bristol 6, Broadus 5, Zukausas 0, Aleksandravicius 0

King Szczecin – VEF Ryga 94:74 (23:20, 20:20, 24:21, 27:13)

King: Benjamin 23, Jogela 14, Paliukenas 13, Kikowski 12, Medlock 12, Kowalczyk 11, Diduszko 4, Majcherek 3, Jonuska 2, Adamkiewicz 0

VEF: Hazners 18, Zotovs 14, Cavars 14, Hlebovickis 10, Bumeisters 9, Lacis 4, Jansons 3, Ramanis 2, Husins 0, Linis 0, Krumins 0

James Harden szaleje w takich butach – sprawdź modele! >>