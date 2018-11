King wygrywa w Dąbrowie – Diduszko niczym Kikowski

Doskonała druga połowa drużyny ze Szczecina dała jej ważną, wyjazdową wygraną w Dąbrowie. King pokonał MKS 91:82, a Łukasz Diduszko zdobył 19 punktów.

King w niedzielny wieczór musiał radzić sobie bez Pawła Kikowskiego, który narzeka na problemy z plecami. Szczęśliwie dla szczecinian okazało się, że w rolę seryjnego strzelca może się też wcielić ktoś inny. Doskonały mecz zagrał Łukasz Diduszko, który zdobył 19 punktów, trafiając 7 z 9 rzutów w meczu, w tym perfekcyjne 3/3 z dystansu.

Do przerwy minimalnie lepszy był jednak MKS (48:46), który już nie po raz pierwszy w tym sezonie miał problem z utrzymaniem wysokiej jakości gry przez pełne 40 minut meczu. King intensywność nie tylko utrzymał, ale wręcz po przerwie podniósł i dzięki temu wygrał.

W MKS swój najlepszy występ w sezonie zanotował Mathieu Wojciechowski, który zdobył 21 punktów na dobrej skuteczności. Na swoim przyzwoitym poziomie zagrał też Trey Davis, który zanotował 21 punktów, 8 zbiórek i 4 asysty. Gospodarzom zabrakło dobrej gry innych ważnych, polskich graczy – Bartłomiej Wołoszyn trafił tylko 1 z 6 rzutów, Szymon Łukasiak zakończył mecz z zerem na koncie.

Obok świetnego Diduszki, w barwach szczecinian wypada wyróżnić Jakuba Schenka (14 pkt., 5 asyst) oraz Kasparsa Vecvagarsa (17 pkt.), który po zupełnie nieudanej pierwszej połowie wstrzelił się w najbardziej potrzebnym momencie.

King ma zatem bilans 4-2 i przesuwa się w górę tabeli. MKS (4-4)pozostaje trudny do rozgryzienia – wygrywa, gdy nikt na niego nie liczy (choćby w Gdyni) i nie radzi sobie, gdy jest faworytem.

