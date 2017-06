Porażki naszej reprezentacji w obu sobotnich meczach oznaczają koniec marzeń o udziale w turnieju finałowym w Amsterdamie. W grupie eliminacyjnej lepsze okazały się zespoły Łotwy i Czech.

Oba spotkania bezapelacyjnie były z gatunku tych “do wygrania”, a rywale w naszym zasięgu. Poranny pojedynek z Łotwą zaczęliśmy od problemów w ataku i później odrabianie strat kosztowało wiele sił. Zdołaliśmy jednak wyrównać m.in. dzięki trudnym rzutom z dystansu, trafianym przez Szymona Rducha.

W zaciętej końcówce mieliśmy przynajmniej kilka szans na zwycięstwo, ale Polacy trafili zaledwie 1 z ostatnich 6 rzutów wolnych oraz w niegroźnej sytuacji popełnili kosztowny faul w doliczonym czasie gry. Łotwa wygrała po dogrywce 18:17.

W meczu o wszystko z Czechami spotkanie do 7-8 minuty (i stanu 12:12) było bardzo wyrównane. Dobrą formę w ataku i skuteczne wejścia na kosz pokazywał Arkadiusz Kobus. Zabrakło wsparcia kolegów, by wyjść na wyraźne prowadzenie. W końcówce znów nieco opadliśmy z sił, co przełożyło się na słabszą obronę i jakość decyzji podejmowanych w ataku. Przegraliśmy też walkę o kluczowe w meczu zbiórki. Grający rozważnie i twardo Czesi wygrali pewnie 20:15.

Reprezentacja Polski podczas turnieju kwalifikacyjnego w Andorze występowała w składzie: Dawid Bręk, Arkadiusz Kobus, Przemysław Rduch, Szymon Rduch. Trenerem był Mirosław Noculak.

Odpadnięcie Polski już na tym etapie eliminacji do Mistrzostw Europy to spore rozczarowanie. Zaledwie kilka dni wcześniej nie udało się wiele zwojować w mistrzostwach świata. To nie był udany tydzień dla naszej koszykówki 3×3.

RW

