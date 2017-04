Klapa w Zgorzelcu – Turów rozczarowaniem sezonu

W ataku grali skutecznie, ale zawalali obronę, przegrywali końcówki najważniejszych meczów, przegapili moment na wzmocnienie polskiej rotacji. Brak awansu do play-off to duża porażka.

Jakoś tak się utarło, że ten Turów, to taki fajny zespół. Gra ładnie i ofensywnie, kilku graczy naprawdę dobrze się ogląda, wszechstronnego Denisa Ikovleva każdy ceni za grę po obu stronach boiska.

Tylko co z tego, skoro sezon kończy się klapą?

Brak awansu do play-off to duży zawód i nie ma dla tego wyniku usprawiedliwienia. Są za to dziury w drużynie, które łatwo wytknąć i wytłumaczyć nimi słaby sezon.

Rzucali im jak Siarce

Turów ma najlepszy ORtg w lidze (112,9 punktów na 100 posiadań), w końcówce sezonu wyprzedził w tym elemencie nawet Anwil. Obrona była już jednak dużo niższej jakości, DRtg na poziomie 105,9 dał dopiero 10. miejsce w lidze (m.in. za AZS Koszalin).

W końcówce sezonu, po odejściu Mateusza Kostrzewskiego, Turów pozwolił zdobyć przynajmniej 90 punktów nie tylko Stelmetowi, Anwilowi i Rosie, ale także słabiutkiemu Polfarmeksowi. W całym sezonie rywale Turowa trafili aż 47 proc. rzutów z gry, na więcej pozwalała tylko Siarka (50 proc.).

Niezależnie od pomysłów Mathiasa Fischera – obrona zgorzelczan była po prostu przeciętna, za słaba na play-off. Kirk Archibeque i Uros Nikolić nie stanowili zapory pod koszem, nie chronili obręczy – Turów zebrał 49,4 proc. piłek, co daje mu dopiero 13. miejsce w lidze, przeciętnie wypadł też pod względem bloków.

Obwodowi, którzy mieli naciskać na piłkę, spychać rywali do linii bocznych i tam zastawiać pułapki, nie byli w tym skuteczni – Tweety Carter nie jest typem charta w obronie, a chęci bezbarwnego Michaela Gospodarka to na tym poziomie za mało. Podobnie jak wszechstronna defensywa Ikovleva.

Dlaczego nie uzupełniono składu?!

Na dodatek Turów kończy sezon wątłą polską rotacją, co w PLK jest ryzykiem. Gdyby nie konieczne promowanie paszportów, Fischer mógłby zawęzić rotację, w najważniejszych momentach forsować piątkę Carter, Michalak, Jackson, Ikovlev i Archibeque, a na zmiany szykować Nikolicia i Bochnę.

Ale zamiast wycisnąć z drużyny, ile się da, trener musiał liczyć paszporty. Na pewno skorzystał na tym Michalak, solidny sezon rozegrał też Bochno. Jednak nękany przez kontuzje Kacper Borowski oraz wspomniany Gospodarek dawali drużynie niewiele, momentami zupełnie nic. Turów z nimi na boisku wyglądał dużo słabiej.

W Zgorzelcu przegapiono moment na ściągnięcie choćby solidnego Polaka, a przecież spokojnie można było powalczyć o np. Jacka Jareckiego czy Grzegorza Grochowskiego z rozpadającego się Kutna. Inna sprawa, że najlepiej byłoby po prostu wywiązywać się ze zobowiązań i nie dopuścić do odejścia rozgrywającego dobry sezon Kostrzewskiego. Problemy z płatnościami – one też pewnie miały wpływ na załamanie się gry w trakcie sezonu.

Po odejściu „Kostka” Turów ma bilans 6-4, przegrywał w Słupsku, Zielonej Górze, Radomiu i z Anwilem – z trudnymi rywalami, więc wcale nie ma gwarancji, że ze wszechstronnym skrzydłowym byłoby lepiej. Warto jednak zauważyć, że w tych przegranych łączną różnicą 29 punktów meczach, czwarte kwarty Turów przegrał różnicą 28 punktów.

Tak, jakby brakowało mu sił.

Trener nie pomógł

Jednak z Kostrzewskim Turów wcale nie grał lepiej (miał bilans 11-10) i też przegrywał końcówki. Meczów, które zgorzelczanie mogli – powinni! – wygrać, było wiele. Przecież mieliśmy zapaść w Krośnie, 13:22 w ostatnich pięciu minutach w Gdyni, niezastawionego Piotra Śmigielskiego, który dobitką wygrał mecz dla Trefla w Sopocie, przegrane końcówki w Starogardzie i z Treflem w Zgorzelcu (porażki dwoma punktami), roztrwonioną ośmiopunktową przewagę w czwartej kwarcie w Słupsku.

Szczególnie bolesne były dla Turowa porażki właśnie z Polpharmą, Czarnymi i Treflem – z bezpośrednimi, jak się okazało, rywalami w walce o play-off, zgorzelczanie mają bilans 2-4 i dlatego nie będzie ich w ósemce przy ewentualnym równym bilansie.

A te przegrywane końcówki, szczególnie w takim natężeniu, idą też na konto trenera. Przed sezonem na Mathiasa Fischera patrzyliśmy z zaciekawieniem, ale też pamiętaliśmy, że swój ostatni play-off w Bundeslidze z Telekom Baskets Bonn przegrał 2-3 z Ratiopharmem, startując z wyższej pozycji. Teraz nie będzie nawet szansy na poprawę.

Za fajni, za grzeczni chłopcy

Turów zaczął sezon mocno, od bilansu 4-1, przy czym jedyną porażką było 105:107 po dogrywce w Szczecinie, gdzie zgorzelczanie zagrali bez Kirka Archibeque. Ale ten środkowy, który zaczął rozgrywki świetnie, też ostatecznie zawiódł. W średnich statystykach tego nie widać, ale jednak w zbyt wielu meczach Archibeque był kompletnie niewidoczny.

Także dlatego, że Carter czasem bywał strzelcem, a nie rozgrywającym, Jackson grał nierówno, a Ikovlev jest świetnym graczem dla każdej drużyny, ale nie jest liderem. Michalak zresztą też tej roli dopiero się uczy. Dlatego Turów za często wyglądał w tym sezonie jak zespół fajnych, grzecznych chłopców, a za rzadko jak banda byków, która rozwali każdą przeszkodę.

I tak klub, który przed sezonem zbudował solidny budżet i groźny zespół, który wskoczył do ligowej czołówki pod względem wizerunkowym, na boisku kończy rozgrywki klapą – za mającą ograniczone środki Polpharmą, za Czarnymi, którzy w połowie sezonu gasili pożary, za Treflem, który nie ma środkowego i daleko mu było od stabilizacji.

Turów Zgorzelec – największy zawód sezonu.

Łukasz Cegliński

