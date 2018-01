Klay Thompson i kwarta, która wstrząsnęła NBA

Dokładnie trzy lata temu strzelec Golden State Warriors w meczu z Sacramento Kings zdobył rekordowe 37 punktów w kwarcie. To wciąż najlepszy wynik w historii ligi.

To pamiętne 12 minut nastąpiło tuż po przerwie. Klay Thompson w ciągu trzeciej kwarty trafił wszystkie 13 swoich prób, trafiając 4-4 za 2 punkty oraz niesamowite 9-9 z dystansu. Dodał dwa celne rzuty wolne i skończył kwartę z 37 punktami.

W całym meczu, który 23 stycznia 2015 roku Warriors wygrali 126-101, Thompson zdobył 52 punkty, które były wówczas jego rekordem kariery (obecnie wynosi od 60). Trafił 16 z 25 rzutów z gry i wcale nie grał pod siebie, bo zanotował do tego 5 asyst.

