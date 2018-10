Klay Thompson odleciał – 14 trójek w meczu!

Rekord NBA pobity. Strzelec Golden State na ten niezwykły wyczyn potrzebował zaledwie 27 minut. Zdobył 52 punkty, a Warriors pokonali 149:124 Chicago Bulls.

W ostatnich dniach Klay Thompson nie był w tak dobrej formie jak jego koledzy (niezwykłe mecze zaliczali Curry i Durant) , ale powrócił z przytupem, przechodząc od razu do historii. Dotychczasowy rekord NBA należał do Stephena Curry’ego i wynosił 13 celnych trójek.

W całym meczu z Bulls Klay trafił 14 z 24 rzutów z dystansu (58%), a łącznie 18/29 z gry. Zdobył 52 punkty i miał 5 zbiórek. Spędził na boisku tylko 27 minut. Zobaczcie, jak to wyglądało!

