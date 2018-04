Klay Thompson – trafia za siebie i za Curry’ego

Rewelacyjne 70% z gry w dwóch pierwszych spotkaniach z San Antonio. Klay zaczął playoff od doskonałej dyspozycji. To sygnał nie tylko dla Spurs, ale i całej reszty ligowej konkurencji.

Warriors po dwóch meczach na własnym parkiecie prowadzą ze Spurs 2:0 oczywiście także dlatego, że świetnie gra Kevin Durant, a różnicę presją w obronie robią Andre Iguodala czy Draymond Green. Dwie pewne wygrane obrońców tytułu to jednak także strzelecki popis Klaya Thompsona, który powoduje, że brak Stephena Curry’ego nie jest tak odczuwalny.

Już w pierwszym meczu Klay zdobył 27 punktów, trafiając niesamowite 10/12 rzutów z gry. Ostatniej nocy, przy okazji wygranej 116:101 również wypadł doskonale – zdobył 31 punktów i miał 5 asyst, trafił 12 z 20 rzutów.

Po dwóch spotkaniach serii ze Spurs Thompson, rzucający przecież niemal wyłącznie z daleka, ma 70% skuteczności z gry i średnią 29 punktów na mecz. Trafił 10 z 14 trójek, czyli 71%! Lepszej formy na najważniejszy moment sezonu nie można sobie wyobrazić. Warriors mogą spokojnie czekać na powrót Curry’ego, planowany na następną rundę playoff.

