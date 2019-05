Kluczowa decyzja sędziów – czy to był zwykły faul? (WIDEO)

Mecz trwa oczywiście 40 minut i decyduje wiele akcji, ale to mogło być przełomowe posiadanie. Krzysztof Szubarga sfaulował na środku boiska Ivana Almeidę. Sędziowie, po obejrzeniu powtórek, odgwizdali zwykły faul.

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>

Były 3 punkty różnicy, Anwil mógł jednym rzutem doprowadzić do dogrywki. W ostatniej minucie Krzysztof Szubarga sfaulował, choć nie miał szans na zagranie piłką. Sędziowie zdecydowali jednak, wbrew powszechnej obecnie praktyce, że nie było przewinienia niesportowego, czyli wolnych i posiadania. Odgwizdali faul zwykły.

Czy słusznie? Jak sądzicie?

PZBUK – DOŁĄCZ DO GRY I ODBIERZ DARMOWY ZAKŁAD 50 ZŁOTYCH! >>