Kobe Bryant jak król Midas – prawie 200 milionów na czysto!

Legendarny koszykarz zainwestował 6 milionów, a teraz jego udziały warte są już ok. 200 milionów dolarów. Kobe Bryant zarobił kokosy na boisku i ewidentnie ma też żyłkę do interesów.

Inwestować nie każdy umie, ale zdaje się, że Kobe Bryant także na tym polu odnosi spore sukcesy. Jego inwestycja sprzed kilku lat zwiększyła bowiem swoją wartość aż 30-krotnie!

Chodzi o $6 milionów dolarów, jakie Kobe cztery i pół roku temu zainwestował w markę BodyArmor, która to produkuje napoje sportowe pod tą samą nazwą. Kilka dni temu mniejszościowy pakiet udziałów w firmie zakupiła… Coca-Cola, podnosząc tym samym wartość całej spółki, na czym zarobi także Bryant, czyli jeden z największych jak do tej pory jej udziałowców.

Jak obliczono na podstawie wartości umowy z Coca-Colą, udziały Bryanta mają być dziś warte około $200 milionów dolarów – to ponad 30 razy więcej niż $6 milionów dolarów, za jakie Kobe kupił 10 procent marki w marcu 2014 roku. Na ten moment, były gwiazda Los Angeles Lakers jest czwartym największym udziałowcem BodyArmor, która chce walczyć przede wszystkim z Gatorade.

Napoje BodyArmor mają być bowiem znacznie zdrowszą i lepszą alternatywą, a statystyki sprzedaży tylko potwierdzają, że marka staje się coraz bardziej popularna. Według informacji Coca-Coli, od czterech lat sprzedaż napoju podwaja się każdego roku. Wedle przewidywań, BodyArmor tylko w 2018 roku ma sprzedać produkty za łączną wartość ponad $400 milionów dolarów.

Zdaje się więc, że Bryantowi będzie się na emeryturze powodzić co najmniej tak samo dobrze jak podczas 20 lat gry w NBA. Przez ten czas Kobe zarobił ponad $300 milionów dolarów na parkiecie i drugie tyle poza nim, a teraz do majątku dojdą jeszcze wpływy z inwestycji. Prócz tego, Bryant zajmuje się również kilkoma innymi biznesami.

Jakby tego było mało, 39-latek w międzyczasie zdobył jeszcze w styczniu 2018 roku nagrodę Oscara za najlepszy krótkometrażowy film animowany. To całkiem dużo, biorąc pod uwagę, że od jego ostatniego meczu w NBA minęło niewiele ponad dwa lata. Bryant od zawsze był jednak skazany na sukces i wydaje się, że jest już tak dobrym biznesmenem, jak dobrym był koszykarzem.

Tomek Kordylewski

