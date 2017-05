Kobe Bryant – wszystkiego o nim nie wiedzieliście!

„Showman”, autorstwa Rolanda Lazenby’ego to obowiązkowa pozycja na półce z książkami każdego wiernego fana NBA. Bogata i długa jak historia sukcesów Los Angeles Lakers.

Dobra książka sportowa to taka, z której nawet dobrze obeznany z tematem kibic dowie się wielu nowych rzeczy na temat opisywanego sportowca czy drużyny. W przypadku książek koszykarskich nie jest to regułą, ale „Showman” ten warunek spełnia. Nie tylko dlatego, że informacji starczyło na solidne 600 stron zapisanych drobnym drukiem, ale przede wszystkim dzięki temu, że Roland Lazemby znów wykonał gigantyczną pracę, zbierając bogatą dokumentację i docierając do dziesiątek wartościowych rozmówców.

Biografia Bryanta nie jest też na szczęście pisana na kolanach, choć czasem przydałoby się, aby autor – dziennikarz aż tak bardzo nie uciekał od nasuwających się ocen. Kobe przedstawiony w książce to jednak Kobe prawdziwy. Wybitny sportowiec, ale też trudny człowiek. Choć w perspektywie Lazenby’ego skomplikowane relacje z otoczeniem to bardziej efekt pracoholizmu i ukierunkowania na sukces za wszelką cenę, niż złego charakteru koszykarza.

Mnóstwa ciekawych rzeczy dowiadujemy się niejako przy okazji – koszykarskiej historii Bryanta seniora, dzieciństwa Kobiego we Włoszech czy informacji z szatni Lakers (Shaq, Lamar Odom, etc.), jak choćby sporej dawki negatywnych informacji o Philu Jacksonie, z którym autor najwyraźniej nie sympatyzuje.

Oczywiście, jest też wszystko, co najważniejsze – sukcesy, rekordy, mistrzowskie pierścienie, konflikty w drużynie, oskarżenie o gwałt i skomplikowane historie rodzinne. Cały, prawdziwy Kobe.

Michael Jordan czy Kobe Bryant? – ta dyskusja już na zawsze będzie ekscytowała koszykarskich kibiców. Także w przypadku obu biografii, napisanych przez tego samego autora, można odnieść wrażenie, że zauważalną przewagę ma jednak Jordan, ze swoją niepowtarzalną historią i osobowością. Tak samo jednak, jak warto było oglądać popisy Bryanta na boisku, tak samo trzeba przeczytać książkę „Showman”, bo bez niej wiedza fana basketu o dwóch minionych dekadach w NBA po prostu nie będzie pełna.

