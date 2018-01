Kolega Stern i ospa Szczubiała – jak kadra do USA latała

Rano makijaż, przed wejściem do samolotu czapka z daszkiem na głowę – chorującego Dariusza Szczubiała trzeba było kamuflować, ale ponad połowę meczów wygrać się udało.

Reprezentację Polski i jej wyjazd do USA w listopadzie 1986 roku wspominamy dzięki Jarosławowi Jechorkowi – byłemu środkowemu, który z bogatych archiwów prywatnych wyjął takie zdjęcie:

Kawał historii polskiego basketu – świetni trenerzy Andrzej Kuchar i Mieczysław Raba, znany na całym świecie prezes Marian Kozłowski, waleczni wąsacze Jerzy Binkowski, Stanisław Kiełbik, Dariusz Szczubiał i sam Jechorek. – Co drugi z nas wygląda jak Lech Wałęsa, to zbiór ówczesnych zdjęć paszportowych – śmieje się wychowanek Lecha Poznań.

A przecież wymienić koniecznie trzeba tych, którzy wąsów wówczas nie mieli – świetnego Dariusza Zeliga i szczupłego Henryka Wardacha. W tamtej kadrze byli też nieżyjący już Marek Sobczyński, Jerzy Kołodziejczak czy Piotr Pawlak.

Kozłowski, Jones, Stern

Tournee w 1986 roku nie było pierwszym, ani ostatnim wyjazdem polskiej kadry za ocean na mecze towarzyskie. To pierwsze odbyło się na przełomie lat 1965-66: reprezentacja Witolda Zagórskiego, wówczas czołowy zespół Europy, pokonała m.in. Francję 60:47 w Madison Square Garden, potem grała z drużynami uniwersyteckimi.

Wyjazdy do USA stały się regularne, gdy trenerem reprezentacji w 1977 roku został Jerzy Świątek, potem zwyczaj kontynuował Andrzej Kuchar. – My staraliśmy się utrzymywać kontakty z kolegami z USA, ale najważniejszą osobą przy organizacji wyjazdów był prezes Marian Kozłowski – wspomina Kuchar.

Pierwszy w historii prezes PZKosz, zanim zaczął działać w koszykówce, wcześniej m.in. studiował w Anglii, a potem, w najczarniejszych czasach PRL na przełomie lat 40. i 50. pracował w bezpiece. Po zwolnieniu znalazł się w koszykówce, był też zastępcą redaktora naczelnego „Expressu Wieczornego”.

Z punktu widzenia koszykówki najważniejsze było to, że Kozłowski był przyjacielem Williama Jonesa, jednego z założycieli FIBA. Zresztą sam Kozłowski był prezesem europejskiej federacji w latach 1982-90.

– Był też dobrym znajomym Davida Sterna, który w połowie lat 80. został komisarzem NBA. Pamiętam, że podczas naszych tournee Kozłowski był zapraszany do jego domu – wspomina Kuchar.

Coast to coast, niektórzy zostali

Reprezentacja Kuchara w listopadzie 1986 roku poleciała do Nowego Jorku, a potem zleciała USA wzdłuż i wszerz. – Nie pamiętam konkretnych wyników i rywali, ale na pewno graliśmy w Providence, Idaho, Los Angeles, Arkansas – mówi Kuchar. – Dla mnie to był już kolejny wyjazd, ale nowością było to, że wreszcie wygraliśmy większość spotkań: zwyciężyliśmy w sześciu z 11, które rozegraliśmy – dodaje Jechorek. Wyjazd do USA był jednym z elementów przygotowań do mistrzostw Europy w 1987 roku, na których Polacy zajęli siódme miejsce z bilansem 4-4.

Wspomnienia o wynikach się zatarły, zostały historie. Jechorek dzieli się jedną z nich: – Darek Szczubiał niedługo po przylocie zachorował na ospę wietrzną. Nie nadawał się do gry, ale latał z nami, musieliśmy go chować, żeby wpuszczano go do samolotu.

– Rano ktoś nakładał mu na twarz makijaż, na lotnisku Darek zakładał czerwoną czapkę z daszkiem. Musieliśmy stosować taki kamuflaż, by mógł podróżować z nami – dodaje Kuchar.

Amerykańskie tournee dla niektórych były okazją do tego, by pozostać w wolnym świecie – tak odłączali się w latach 80. Jacek Duda oraz Waldemar Sender. Ten drugi – właśnie w 1986 roku, na zdjęciu, które przypomniał Jechorek, jest obecny. Wychowanek Polonii Warszawa wrócił potem do kraju, w sezonie 1991/92 rozegrał sześć spotkań w drużynie „Czarnych Koszul”.

ŁC

