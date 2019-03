Kolejny wstyd w VTB – bałagan w Zielonej Górze

Porażki w katastrofalnym stylu, dziwaczne wypowiedzi trenera Igora Jovovicia oraz zawodników, wątpliwe zaangażowanie w mecze. Przygoda Stelmetu z rosyjską ligą VTB staje się kompromitacją.

Stelmet po raz kolejny zawiódł w meczu ligi VTB. Tym razem zielonogórzanie przegrali na własnym parkiecie z estońskim BC Kalev Tallin 100:117. Jednak największym obrazem rozpaczy była pierwsza połowa, w której Stelmet stracił 69 punktów. Kilka dni wcześniej Stelmet przegrał z Niżnym Nowogrodem różnicą 40 punktów, innych „wyczynów” nie będziemy litościwie przypominać.

– Powiedziałem zawodnikom, że powinniśmy się wstydzić tego, jak wyszliśmy na parkiet, jak wykonywaliśmy swoją pracę. Jeśli tracisz 70 punktów w pierwszej połowie, jeśli grasz tak miękko, jak my graliśmy, bez koncentracji po obu stronach parkietu to właściwie nie ma za bardzo czego analizować – komentował na konferencji prasowej Jovović.

Trener zielonogórzan był wyraźnie zirytowany tym meczem i zdenerwowany zaistniałą sytuacją. Dostało się dosyć mocno zawodnikom, którym Jovović wytknął złe podejście do tego meczu – Mamy doświadczony zespół. Doświadczony zespół musi mieć charakter, mieć motywację, a tego zabrakło. – grzmiał Jovović.

– Jeśli jesteś sportowcem powinieneś pokazać charakter – po ostatniej porażce w Niżnym i tym ostatnim szczęśliwym rzucie Polskiego Cukru dziś była ku temu okazja. Można było odzyskać zaufanie i w ogóle cieszyć się koszykówką. Ale my dziś tworzymy jakieś złe zwyczaje. Nigdy w życiu jeszcze nie spotkałem się z takim podejściem. Możesz przegrać mecz, ale nie tracąc przy tym 70 punktów przez 20 minut. To nie było Golden State, tylko Kalev. Powiedzmy to sobie wprost. – powiedział trener Stelmetu na pytanie o lekceważenie VTB i skupienie się tylko na PLK.









Prawda nie nadaje się do nagrań?

W zespole z Zielonej Góry wyraźnie coś nie gra. Nie tylko Jovović na pytania o przyczyny tak słabej postawy odpowiadał „nie wiem”. Zwracana jest uwaga między wierszami znów na atmosferę i podejście do meczów.

– Ważne są stosunki między nimi, relacje w szatni i w życiu prywatnym – to jest klucz. Wychodzą czasem na parkiet bez koncentracji, a w szatni nie mamy zawodnika, który nią wstrząśnie, który powiedziałby: hej, to jest ważne. – kontynuował Jovović. Na pytanie o to, czy wydarzyło się coś między nim a zespołem, czy niektórzy nie rozumieją się jak należy odpowiedział, że jest to możliwe.

Po meczu o wypowiedzi proszeni zostali Michał Sokołowski i Jarosław Mokros. Obaj zgodnie mówili „nie wiem”, albo mocno gryźli się w język. Krótki wywiad dla Jacka Białogłowego z Radia Zielona Góra Mokros zakończył stwierdzeniem – prawda nie nadaje się do nagrań.

Ban na transfery

Od 20 marca na stronie FIBA widnieje informacja o nałożonym na Stelmet zakazie transferów. Nie dziwi to już nikogo, z racji długiej historii przegranych rozpraw przed BAT oraz zadłużeń klubu wobec graczy i trenerów. Nie jest też w tym momencie dotkliwa z racji zamkniętego okienka transferowego. Pokazuje jednak, że w klubie z Zielonej Góry wciąż nie dzieje się dobrze pod względem organizacyjnym.

W PLK Stelmet wciąż jest w grze o mistrzostwo i nie ma podstaw, aby twierdzić, że sezon będzie nieudany. Do samej „przygody” z rosyjską ligą VTB nie pasuje jednak żadne inne określenie niż kompromitacja.

TS

