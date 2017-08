Kolekcja olbrzymów – najwyżsi gracze w Polsce

Aleksander Rindin mierzył 225 cm wzrostu i ciężko będzie go przegonić pod naszymi koszami. Andreja Desiatnikowa, nowego gracza Kinga, nie będzie na podium zestawienia najwyższych w historii polskiej ligi.

Rosjanin, który właśnie podpisał kontrakt ze szczecińskim klubem, mierzy 221 lub 220 cm – w zależności od źródła. Zresztą z dokładnym określeniem wzrostu często są kłopoty – niektórzy mierzeni są w butach, niektórzy bez, czasem decyduje skarpetka.

Pamiętacie Borisa Bojanovskiego, który próbował grać w Anwilu? 221, 217, 215 cm wzrostu… Dzisiaj zapytaliśmy we Włocławku jeszcze raz: ile tak naprawdę mierzył Boris? Odpowiedź: 219 cm w butach.

O tych niuansach trzeba pamiętać, ale też lista najwyższych graczy w historii PLK istnieje, przedstawialiśmy ją przy okazji właśnie transferu Bojanovskiego przed rokiem. Zestawienie wygląda następująco:

Najwyżsi koszykarze, którzy grali w Polsce:

Aleksander Rindin (Turów) – 225 cm

Jakub Kuśmieruk (Wilki Morskie) – 224 cm

Wiktor Zabłotnyj (Turów) – 222 cm

Aleksandar Radojević (Prokom Trefl) – 220 cm

Janusz Mysłowiecki (kilka klubów) – 220 cm

Boris Bojanovsky (Anwil) – 219 cm

Bartosz Lewandowski (SMS Warka) – 219 cm

Ovidijus Galdikas (kilka klubów) – 218 cm

Tony Maroney (Polonia Przemyśl) – 218 cm

Cezary Trybański (kilka klubów) – 218 cm

Generalnie – zbiór mniej lub bardziej anonimowych graczy, których poza wzrostem łączy jedno: żaden z nich nie zrobił poważnej kariery w PLK. Ciekawe, jak będzie z Desiatnikowem.

