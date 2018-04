Kolekcjoner tytułów – David Blatt (oczywiście) wygrał EuroCup

Turecki zespół Darrusafaka Stambuł pokonał w dwumeczu Lokomotiv Kuban, zdobył EuroCup i uzyskał miejsce w Eurolidze. Nie wiadomo jednak, czy w elitarnych rozgrywkach poprowadzi go David Blatt.

Turecki zespół wcale nie był murowanym faworytem tej rywalizacji. Dość nieoczekiwanie wygrał jednak w pierwszym meczu w Krasnodarze 81:78. W piątkowym rewanżu, w wyrównanym, defensywnym meczu, wcale nie było łatwo – rywal z Rosji na 2 minuty przed końcem tracił tylko 4 punkty. Ostatecznie gospodarze wygrali jednak w Stambule 67:59 (wideo poniżej).

MVP finałów został amerykański rozgrywający Scottie Wilbekin, który w pierwszym meczu zdobył 24 punkty, a w drugim aż 28, trafiając m.in. 5/8 z dystansu. Znany z polskich parkietów Mardy Collins był podstawowym graczem Lokomotivu (prowadzonego przez Sasę Obradovicia), w decydującym meczu miał 8 punków i 3 asysty.

Wygranie EuroCup to kolejny wielki triumf w niezwykłej, europejskiej karierze Davida Blatta. Amerykanin z izraelskim paszportem wygrał już przecież Euroligę w 2014 roku z Maccabi Tel Aviv, zdobył złoto na Mistrzostwach Europy z Rosją w 2007 roku i brąz na igrzyskach olimpijskich. Wygrał 6 razy ligę w Izrael, przeniósł się do Rosji i został tam trenerem roku, wygrywając europejski puchar FIBA Eurochallenge z Dynamem St. Petersburg. Przeniósł się do Włoch? Wygrał ligę włoską z Benettonem Treviso w 2006 roku.

Później był oczywiście etap z Cavaliers, gdzie zatrudniono go jeszcze przed decyzją LeBrona o powrocie do Cleveland. Blatt jako pierwszy trener doprowadził zespół z Jamesem w składzie do finału NBA, przegranego z Warriors 2-4. Został zwolniony w połowie drugiego sezonu, choć zespół miał wówczas najlepszy bilans na Wschodzie. Jego następca, Tyronn Lue, wygrał potem mistrzostwo z Cavs.

Blatt nie ukrywa w wywiadach, że jego marzeniem jest powrót do NBA i ponowna próba odniesienia sukcesu. Wymienia się go m.in. na długiej liście kandydatów do objęcia posady w New York Knicks. Darussafaka – podobnie jak rok wcześniej Unicaja Malaga – za wygranie EuroCup ma zagwarantowane miejsce w Eurolidze i oczywiście będzie robić wszystko, by gwarantujący sukcesy trener został w Stambule. Zobaczymy, czyje argumenty zwyciężą.

