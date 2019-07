Kołodziej i Bojanowski w Polpharmie – będzie młody skład!

Michał Kołodziej, Maciej Bojanowski, Bartosz Jankowski i Jakub Motylewski – to nowi zawodnicy Polpharmy Starogard Gdański, która skompletowała już polską rotację na sezon 2019/20.

W tym sezonie Polpharma stawia na młodość. W środę ogłoszono aż czterech nowych graczy, z których żaden nie ma więcej niż 24 lata, a przecież w składzie do tej pory byli tylko 21-letni Daniel Gołębiowski, 21-letni Aleksander Załucki i 24-letni Paweł Dzierżak.

Po dobrych sezonach do Starogardu przychodzą Michał Kołodziej (22 lata, 202 cm) z Legii Warszawa i Maciej Bojanowski (23 lata, 200 cm) z Miasta Szkła Krosno.

Michał Kołodziej w minionym sezonie rozegrał 35 spotkań w barwach zespołu ze stolicy. Zdobywał średnio 7,1 punktu (41% za 3) i zbierał 3,5 piłki.

Maciej Bojanowski z kolei był podstawową postacią drużyny prowadzonej przez Mariusza Niedbalskiego – średnio aż 29 minut i 10,8 punktu (40% za 3) i 5,4 zbiórki.

Do drużyny dołączą także Bartosz Jankowski (22 lata, 193 cm), który ostatnio grał w Poznaniu i – wypożyczony w poprzednim sezonie z Trefla Sopot do Jamalex 1912 Polonii Leszno – Jakub Motylewski (24 lata, 210 cm).

Jankowski w barwach Biofarmu Basket zdobywał średnio 10,4 punktu (29% za 3) i zbierał 3,9 piłki. Motylewski z kolei zdobywał na parkietach 1. ligi zaledwie 3,3 punktu i zbierał 4,5 piłki.

Polpharma zamknęła tym samym budowę polskiej części składu i skupia się obecnie na wyszukaniu graczy zagranicznych. Klub deklaruje, że zatrudni 4 lub 5 obcokrajowców.

GS

