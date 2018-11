Kolorowe Jarmaki 21 – Czas Surferów! (TOP 7)

Najnowsze notowanie niezapomnianych chwil z najlepszą koszykówką w Polsce. Efektowne zagrania Aarona Cela i Przemysława Karnowskiego, płynność Pawła Kreffta oraz rosnąca forma Darko Planinicia!

Za udostępnienie materiałów dziękujemy @KoloroweJarmaki.

7. Dariusz Wyka bierze Łukasza Koszarka na plakat.

6. Żeljko Sakić – low five!

5. Mocna obrona otwiera dobry atak

4. Przemysław Karnowski połączył siłę z techniką

3. Aaron Cel – piękne grzyby w listopadzie

2. „Gdzieś na plaży w Mombassa…”

1. Darko Planinić coraz lepiej rozumie się z zespołem!

Zwycięzcy z tego tygodnia – Darko Planiniciowi – serdecznie gratulujemy!

