Kolorowe Jarmaki – czy to ptak czy samolot? (Top 7)

To już drugie notowanie niezapomnianych chwil z najlepszą koszykówką w Polsce. Tym razem królem polowania okazuje się Aaron Cel z Polskiego Cukru, sięgający do najbardziej klasycznych ruchów z historii NBA.

7. Bartosz Bochno potrafi wykorzystać olbrzymie doświadczenie…

6. Ale za to błędu połowy nie było!

5. Akcja perfekcyjnie rozrysowana, a Rob Lowery widzi całe boisko:

4. Szczerość w naszej lidze to podstawa.

3. Ciemność widzę, ciemność!

2. Trener Kloziński i dotychczasowy sezon Trefla Sopot w 4 sekundy.

1. Hakeem Olajuwon – nasz idol z dzieciństwa!

Aaronowi Celowi gratulujemy zwycięstwa i sławy!

