Kolorowe Jarmaki: Nadchodzi sezon na łyżwy! (Top 7)

Najnowsze notowanie niepowtarzalnych chwil z koszykarskiej ekstraklasy. Jest kącik muzyczny, a wirtualna statuetka tym razem wędruję do Darrella Harrisa z Kinga Szczecin.

7. Jakub Dłoniak spokojnie wprowadza piłkę do gry na początku kwarty

6. Trefl i jego stałe fragmenty gry

5. Milan Milovanović na deskach

4. Od wybrzeża do Szczecina

3. (z melodią Benny’ego Hilla w tle)

2. Panie Sędzio, ale ja myślałem, że to już czas!

1. Darrell Harris aka Grzegorz Filipowski

