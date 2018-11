Kolorowe Jarmaki – najlepsza koszykówka w kraju (TOP 11)

Najwyższy czas na pierwsze notowanie akcji PLK, które nie pozwoliły nam przejść obojętnie. We współpracy z profilem „Kolorowe Jarmaki” rozpoczynamy nowy, stały cykl na łamach PolskiKosz.pl.

Nike Hyperdunk X – w tym się teraz gra! >>

Za udostępnienie materiałów dziękujemy @KoloroweJarmaki. Widzicie jakąś dobrą akcję w trakcie meczu? Piszcie pod ten adres!

11. Środkowy TBV Startu z olbrzymim wyczuciem pomaga swojemu rozgrywającemu.

10. Dwutakt na prawą rękę – takie zagrania szlifuje się latami!

9. No skoro nikt Mariusza Niedbalskiego nie kryje…

8. Pewny rzut i efektownie uratowana piłka. Komentator też próbował ratować…

7. Dragoslav Papić – liczymy na jego stałą obecność w tej rubryce!

6. Zawsze trzeba zastawić rywala po rzucie. Zawsze!

5. Z boisk Harlemu prosto do Radomia.

Oglądaliście kiedyś AND1? Pamiętacie jakie tam tricki kręcili?

Zawodnicy powoli przenoszą je na parkiety #plkpl pic.twitter.com/qkuNBrADgf — KoloroweJarmaki (@KoloroweJarmaki) October 7, 2018

4. I właśnie po to w PLK zatrudnia się gwiazdy!

3. Językowa precyzja trenera Klozińskiego, dyplomatyczna perełka „Jankesa” (i Tobiasz Grzybczak, który już wie…)

2. #GłodniZwycięstw

1. Paweł Kikowski – husarz ze Szczecina

Pawłowi Kikowskiemu gratulujemy zwycięstwa i sławy!

Widzicie jakąś dobrą akcję w trakcie meczu? Piszcie koniecznie na @KoloroweJarmaki

Nike Hyperdunk X – w tym się teraz gra! >>