Kolorowe Jarmaki: Najważniejsze, że ustał! (WIDEO)

Najnowsze notowanie kultowych akcji z boisk PLK wzbogaciliśmy o archiwalną relację z meczu Spójni Stargard. Oto „Kolorowe Jarmaki” w zupełnie nowej odsłonie!

Za udostępnienie materiałów dziękujemy @KoloroweJarmaki.

MIEJSCE 5.

Arcymistrzowie gry w „Kółko i Krzyżyk”

MIEJSCE 4.

Justin Bibbins vs. śliskie parkiety PLK

MIEJSCE 3.

Moskale z VTB straszą polskie dzieci

MIEJSCE 2.

Sebastian Kowalczyk: Jakie kroki, Panie Sędzio!?

MIEJSCE 1.

Jakub Garbacz: Najważniejsze, że ustał!

***

Bonus specjalny – Spójnia Stargard i pamiątka z epoki!

Widzisz jakąś dobrą akcję w trakcie meczu? Pisz koniecznie na @KoloroweJarmaki

