Kolorowe Jarmaki – World Cup 2019 edition

Jeśli na grzyby, to tylko do Chorwacji! Rywale chwytali się wszystkiego, nawet trenera Mike’a Taylora. Ostatecznie jednak ulegli – w starciu z reprezentacją Polski i trudną sztuką trafiania spod samego kosza.

Za udostępnienie wszystkich materiałów dziękujemy @KoloroweJarmaki.

W materiale wykorzystano wycinki materiałów TVP Sport. Poprzedni odcinek, pt. „Zindedine Żinard w wielkiej formie” – znajdziesz TUTAJ >>

Miejsce 3

Miro Bilan – cesarz strefy podkoszowej

Miejsce 2

Mike Taylor – na zasłonie (prawie) nie do ruszenia!

Miejsce 1

Za pierwszym? Za drugim?? Za trzecim też nie… Kontratak jak z podręcznika!

