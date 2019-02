Kolorowe Jarmaki – Zinedine Żinard w wielkiej formie!

W najnowszym notowaniu m.in. słynny „Swaggy Cz” z Koszalina, Jakub Schenk zmaga się z (trudnymi) pytaniami, a komentator Emocji.tv zmaga się z nazwiskiem tajemniczego Francuza.

Za udostępnienie wszystkich materiałów dziękujemy @KoloroweJarmaki.

W materiale wykorzystano m.in. wycinki materiałów emocje.tv.

Miejsce 3:

Alan Czujkowski aka Swaggy Cz – on już to wie!

Miejsce 2:

Jakub Schenk (w obliczu wyzwania)

Miejsce 1:

Żinard jest niemal wszędzie, Dylkus tam gdzie zwykle, a Dariusz Oczkowicz… wyraźnie za linią rzutów za 3 punkty!

Widzisz jakąś dobrą akcję w trakcie meczu? Pisz koniecznie na @KoloroweJarmaki

