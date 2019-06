Kombinacje na całego – jak zmieścić Butlera w Rockets?

Houston Rockets zdecydowani są na pozyskanie Jimmy’ego Butlera – donoszą amerykańskie media. Żeby to się udało, najprawdopodobniej będą zmuszeni poświecić trio Clint Capela, Eric Gordon i PJ Tucker.

W Houston cały czas mierzą wysoko, a Daryl Morey znów chce zamieszać w składzie. James Harden i Chris, którzy mają ogromne umowy, młodsi już nie będą, a więc być może najbliższy sezon, w którym nie zagra najprawdopodobniej Kevin Durant, jest tym, w którym to Rockets mają największe szansę na wygranie Konferencji Zachodniej, a może nawet całej NBA.

Cały czas trwają poszukiwania trzeciej gwiazdy, która zagrałaby w Houston. W przeszłości wielu graczy przewijało się w plotkach a propos Rockets, lecz na końcu nikt w Texasie (oprócz Carmelo Anthony’go) nie wylądował.

Tym razem Rockets zdecydowani są na pozyskanie Jimmy’ego Butlera, któremu kończy się kontrakt w Philadelphia 76ers. Houston oczywiście nie mają miejsca w cap space by zmieścić kolejną dużą umowę, dlatego w grę w chodzi wymiana typu sign and trade z 76ers.

To oznacza, że Houston będą musieli poświecić zawodników z obecnego składu i według ostatnich doniesień są to Clint Capela, PJ Tucker i Eric Gordon. Rockets nawet już rozpoczęli sondowanie rynku w celu pozyskania pierwszorundowego picku za któregoś z nich.

Oddanie tego tercetu to bardzo wysoka cena za Butlera, jednak kto jak nie Daryl Morey jest w stanie tyle zaryzykować. Kolejna wielka trójka w NBA jest więc coraz bardziej prawdopodobna, choć mówi się, że już między James Hardenem, a Chris Paulem nie ma zbyt dobrej atmosfery, a przecież Butler to także gracz dosyć trudny w relacjach.

Taki ruch wygląda trochę jak pokerowe all in, które może dać ogromny sukces, albo spowodować katastrofę, czyli w tym przypadku koniec Rockets w kształcie, jaki znamy.

