Koniec 2PL – kierunek dobry, problemów wciąż wiele

Zmiana przepisu o 2 Polakach na boisku na zasadę „7+5” jest słuszna. Nie przyniesie jednak radykalnych efektów z powodu kształtu obecnej, zbyt rozbudowanej, ligi. PLK popełnia też błąd, dając (w formie 6+6) boiskową przewagę najbogatszym klubom grającym w pucharach.

Dobry objaw – próba poprawy

Likwidacja przepisu 2PL pokazuje, że w koszykarskiej centrali wreszcie dostrzeżono jego negatywne następstwa i podejmowane są próby, aby tę sytuację poprawić. Cieszy, że w końcu posłuchano w tej materii np. przedstawicieli klubów. Niezmiennie dziwi, że musiało trwać tyle lat, aby w PZKosz i PLK udało się dojść do wniosków, o których przecież od dawna się pisało.

Pozytywne zmiany – np. taktyka

Dzięki zniesieniu obowiązku paszportowego na boisku, trenerzy wreszcie będą mogli robić zmiany w trakcie meczów adekwatnie do swoich pomysłów taktycznych. Dotąd często była to raczej żonglerka paszportami, rotowanie nieraz i całymi zestawami graczy tak, aby tylko 2 Polacy się zgadzali. Nie zaś tak, jak dyktuje to sytuacja na boisku.

Można liczyć, że dla części graczy pojawi się też czynnik mobilizujący – nie będzie aż takiej gwarancji minut na parkiecie, trzeba będzie o nie powalczyć i rywalizować z cudzoziemcami.

Nadal najlepsi, świadomi monopolu, zapewne będą mogli dyktować nieadekwatne zarobki klubom, które bez nich nie będą miały szans na sukces. Pojawi się jednak szansa na oszczędności dla części klubów, które już nie będą musiały szukać za wszelką cenę Polaków do grania dużych minut w pierwszej piątce.

Podstawowy problem pozostaje

Szkodliwe działanie przepisu związane jest z połączeniem go ze zbyt rozbudowaną ligą. Nie mamy wystarczającej liczby Polaków na poziomie ekstraklasy, aby obsadzić ich w aż 16 klubach. W efekcie, w zespołach PLK występuje kilkudziesięciu graczy na poziomie pierwszoligowym. Ma to fatalne następstwa dla rozgrywek na wszystkich szczeblach.

Po pierwsze, obniża poziom PLK. Po drugie – obniża poziom 1. ligi – po drenażu stamtąd najlepszych graczy i konieczności sięgnięcia do 2. ligi po uzupełnienie. Po trzecie, analogicznie, obniża poziom 2. ligi (skoro wyssano najlepszych do 1. ligi…), powodując konieczność uzupełnienia amatorami, czy powracającymi ostatnio weteranami.

I ta sytuacja się teraz nie zmieni. Nadal potrzeba będzie do PLK przynajmniej 112 (7×16) graczy miejscowych. Część pozostanie w składach głównie na zasadzie „bo przecież ktoś musi".









Jak zachowają się kluby?

Zmiana to krok we właściwym kierunku, ale dopiero przekonamy się, jak będzie wyglądała praktyka i jakie zjawiska w lidze oraz na koszykarskim rynku wywoła ten ruch. Czy kluby skorzystają z niej mądrze, czy niekoniecznie.

Czy biedniejsze kluby „pójdą w Siarkę” i będą do bólu wykorzystywać opcję 5 graczy zagranicznych na parkiecie, ograniczając rolę i znaczenie Polaków do minimum? Czy może, nie musząc np. przepłacać Polaków na średnim poziomie, zaoszczędzą środki na lepszych cudzoziemców niż obecnie? Nie przekonamy się bez sprawdzenia, a spróbować warto.

6+6 dla bogatych – fatalna decyzja

Co do zasady, wsparcie drużyn występujących w pucharach jest jak najbardziej słuszne. Logiczne byłyby jednak zachęty o charakterze finansowym, skoro gra w Europie, oprócz zrozumiałych korzyści, jest także znaczącym, dodatkowym wydatkiem.

Tymczasem postawiono na zasadę, że takie drużyny – w odróżnieniu od „zwykłych” klubów – będą mogły dysponować 6 cudzoziemcami na parkiecie. Jest to po prostu nie fair. Daje niczym nie uzasadnioną przewagę na boisku i utrudnia konkurencji ściganie najlepszych.

Fakt wprowadzenia jeszcze dodatkowego opłaty na rzecz PLK za ten „przywilej” sugeruje, że w obliczu potencjalnych korzyści finansowych dla ligi, sportowa sprawiedliwość i logika stają się mniej ważne.

Krok ze zmianą przepisu słuszny, ale do normalności wciąż nam daleko.

Tomasz Sobiech

