Koniec ciuciubabki – w Gdyni oficjalnie już tylko Arka

Wiedzieli o tym wszyscy, ale klub ociągał się z informacją. Na poniedziałkowym spotkaniu dla mediów w końcu oficjalnie poinformowano, że także koszykarski klub (dotąd Asseco Gdynia) nazywał się będzie już tylko Arka.

Poważne zmiany w Gdyni możemy obserwować już od szeregu tygodni. Klub – znany kibicom z ostatnich lat jako Asseco – ze znacznie większym budżetem bić się teraz będzie o mistrzostwo Polski, ma też występować w międzynarodowych rozgrywkach EuroCup. Zbudowany przed sezonem 2018/19 skład także potwierdza, że sportowo i organizacyjnie zespół zrobił olbrzymi krok do przodu.

W poniedziałek, 27 sierpnia, w końcu oficjalnie potwierdzono, że aż 6 klubów z Gdyni będzie występowało pod tą samą nazwą. Przede wszystkim oczywiście piłkarze – głównie kojarzeni z marką „Arka”. Do tego koszykarze, piłkarki ręczne (dotąd GTPR), koszykarki (BI Gdynia), piłkarze ręczni (Spójnia) i rugbyści. Cały projekt nazwano „Wielka Arka”.

