Koniec meczu Wschód – Zachód! Wybiorą jak na podwórku…

NBA od tego sezonu całkowicie zmienia reguły meczów All Star Game. Nie będzie już drużyn Wschodu i Zachodu, kapitanowie wybiorą swoje zespoły bez względu na konferencje.

Rewolucja! Koniec dyskusji, czemu na Zachodzie jest więcej gwiazd niż na Wschodzie i rywalizacji pomiędzy konferencjami NBA. Drużyny podczas All Star Game wybrane zostaną przez kapitanów, bez uwzględniania lokalizacji klubów.

Kibice nadal mają wybierać po 12 zawodników ze Wschodu i Zachodu NBA. System głosowania pozostaje bez zmian – pierwsze piątki wybierają kibice (50% głosów, gracze 25% i media 25%), po 7 rezerwowych wskazują trenerzy.

Kapitanami zostaną gracze, którzy dostaną najwięcej głosów, w tym roku byli to LeBron James i Stephen Curry. Wybierać będą na przemian, w formule draftu lub – to lepsze skojarzenie – tak jak zwykło się dobierać drużyny w podwórkowym meczu. Może się okazać zatem, że zagrają przeciw sobie zawodnicy z tego samego zespołu, albo ktoś kogoś pominie, bo np. nie lubi…

Najbliższy All Star Game odbędzie się w hali Staples Center w Los Angeles, w lutym 2018 roku. Nowością będzie też połączenie meczów z działalnością charytatywną.

