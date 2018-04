Koniec R8 w Krakowie – krótki to był zryw

Miał być szybki awans, wielki budżet, furora w ekstraklasie, a nawet europejskie puchary. Zespół z Krakowa nie awansował z 1. ligi i traci sponsora, który obiecywał złote góry.

Zespół R8 Basket AZS Politechnika w rundzie zasadniczej I ligi zajął 4. lokatę. W ćwierćfinale zmierzył się z GKS-em Tychy, wyraźnie przegrywając rywalizację do trzech zwycięstw 1-3. Awansu do PLK nie udało się wywalczyć. – Niepowodzenie to nakłoniło właściciela krakowskiej drużyny do wycofania się z łożenia na koszykówkę – podał w czwartek serwis Interia.

O mocarstwowych planach klubu z Krakowa i biznesmena Dominika Kotarby-Majkutewicza pisaliśmy przed poprzednim sezonem kilka razy.

– Myślę, że I ligę przejdziemy bez większych problemów, wygramy wszystkie lub prawie wszystkie mecze. Awansujemy do ekstraklasy z ambitnym założeniem walki o największe sukcesy. Chcemy budować naprawdę mocny klub i zespół – taki, jak miał Ryszard Krauze, gdy jego Prokom walczył o ćwierćfinał Euroligi – mówił wtedy właściciel sieci stacji paliw R8. Całość materiału znajdziecie TUTAJ >>

Padały słowa o europejskich pucharach już w 1. lidze, o nazwiskach znanych graczy, którzy są na celowniku klubu, o zapełnieniu Tauron Areny kilkunastoma tysiącami kibiców koszykówki. Niektórzy wierzyli, niektórzy powątpiewali. Rzeczywistość boleśnie zweryfikowała wszystkie obietnice.

