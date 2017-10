Koniec spania, rusza NBA! Pierwsze hity już dziś

Zaczynamy od Cavs – Celtics oraz Warriors – Rockets. Marcin Gortat zainauguruje sezon w środę – jego Wizards podejmą Sixers z Joelem Embiidem.

PLK, NBA – obstawiaj i wygrywaj kasę! >>

Pięć miesięcy czekania, dziesiątki transferów, tego lata wyjątkowo spektakularnych. Kluby zmienili m.in. Kyrie Irving, Isaiah Thomas, Gordon Hayward, Carmelo Anthony, Chris Paul, Paul George czy Jimmy Butler, a w lidze zadebiutują też m.in. Ben Simmons, Markelle Fultz oraz Milos Teodosić z Bogdanem Bogdanoviciem.

Będzie, co oglądać!

A NBA oczywiście pracuje dobrze, pierwszy dzień – dla nas noc – zapowiada się wystrzałowo: obejrzymy jak LeBron James i całe Cleveland wita Kyriego Irvinga i wzmocnionych Celtics, a potem zobaczymy jak Stephen Curry i KD sprawdzają możliwości duetu Chris Paul – James Harden w meczu zespołów seriami strzelających za trzy.

Washington Wizards z Marcinem Gortatem zaczynającym swój 11. sezon, powalczą o miano trzeciej siły Wschodu za Cavaliers i Celtics lub Celtics i Cavaliers – ich pojedynek może być fascynujący. Gortat na inaugurację zmierzy się z Joelem Embiidem i Sixers, jednym z najciekawszych zespołów do oglądania. Ich mecz rozpocznie się o godz. 1 czasu polskiego w nocy ze środy na czwartek.

NBA w polskiej telewizji można oglądać na platformie nc+, w nocy z wtorku na środę Canal+ Sport pokaże oba hity – o godz. 2 w nocy rozpocznie się spotkanie Cavaliers – Celtics, a o 4.30 Warriors – Rockets.

Dla fanatyków najlepszym rozwiązaniem jest League Pass, ale ciekawą ofertą jest też Unibet TV, gdzie za darmo można oglądać wszystkie mecze, a potrzebne do tego jest tylko zasilone konto, które można założyć tutaj.









Noc z wtorku na środę:

Cleveland Cavaliers – Boston Celtics (2.00)

Golden State Warriors – Houston Rockets (4.30)

Noc ze środy na czwartek:

Detroit Pistons – Charlotte Hornets (1.00)

Indiana Pacers – Brooklyn Nets (1.00)

Orlando Magic – Miami Heat (1.00)

Washington Wizards – Philadelphia 76ers (1.00)

Boston Celtics – Milwaukee Bucks (1.30)

Memphis Grizzlies – New Orleans Pelicans (2.00)

Dallas Mavericks – Atlanta Hawks (2.30)

Utah Jazz – Denver Nuggets (3.00)

San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves (3.30)

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers (4.00)

Sacramento Kings – Houston Rockets (4.00)

