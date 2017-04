Koniec zabawy – Cavs pogonili Celtics

Nie było złudzeń, kto jest lepszy – LeBron James rozegrał kolejny bardzo dobry mecz i jego zespół zepchnął Celtics z pierwszego miejsca na Wschodzie wygrywając 114:91.

Było trochę tak, jak się pewnie większość z nas spodziewała – niby Cleveland Cavaliers mieli kilka tygodni temu kryzys, niby stracili prowadzenie w Konferencji Wschodniej na rzecz Boston Celtics, ale wiadomo było, że jak przyjdzie co do czego – czytaj: decydujących momentów sezonu – to mistrzowie udowodnią swoją klasę.

I tak było w środę.

Cavaliers grali bez Tristana Thompsona, który ze względu na zwichnięty kciuk zakończył imponującą serię 447 kolejnych występów, ale to wcale im nie przeszkodziło. W drugiej kwarcie goście zaliczyli zryw 22:4, wyszli na wysokie prowadzenie i już do końca kontrolowali spotkanie.

LeBron James zdobył 36 punktów (14/22 z gry), miał też 10 zbiórek i 6 asyst, a Kyrie Irving i Kevin Love dodali odpowiednio 19 i 15 punktów. Cavs mieli lepszą skuteczność oraz wygrali walkę o zbiórki. Momentami dominowali na boisku.

Mistrzowie wygrali czwarty mecz z rzędu, mają bilans 51-27 i lepszy wynik w bezpośredniej rywalizacji z zepchniętymi na drugą pozycję Celtics (50-28). Dla bostończyków, którzy jednak w środę rozczarowali, 26 punktów zdobył Isaiah Thomas, który miał 9/19 z gry w tym słabiutkie 1/8 za trzy.

