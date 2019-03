Koniec zrzutki na Almeidę – ponad 50 tysięcy od kibiców!

W czwartek nastąpiło oficjalne przekazanie pieniędzy zebranych w ramach zrzutki kibiców Anwilu na powrót Ivana Almeidy. Fanom włocławskiego klubu udało się zebrać 52 501 złotych.

-To nadzwyczajna okoliczność, na pewno bardzo sympatyczna. Jest to dowód na to jak bardzo Włocławek żyje koszykówką, jak kibice są zaangażowani, ile emocji wkładają w oglądanie, wspieranie, ale i komentowanie tego co dzieje się w naszym klubie. Dziękuję organizatorom i pomocnikom oraz wszystkim, którzy pomogli i wsparli tę inicjatywę – powiedział Arkadiusz Lewandowski, prezes klubu, na starcie konferencji prasowej.

Zaznaczył także, że pieniądze zostaną wykorzystane zgodnie z pierwotnym celem zbiórki, czyli pójdą na opłacenie kontraktu Ivana Almeidy.

W sumie zebrano 52 501 złotych. Wpłat dokonano aż 701 razy, a najwyższa z nich wynosiła 5 000 złotych. Kwota, jaką udało się zebrać to 30% tej zakładanej, czyli 175 000. Mimo że nie udało się zebrać całości, to rozmiary tej zrzutki i tak imponują.

– Podkreślę jeszcze raz, to bardzo sympatyczna inicjatywa, ale i wyjątkowa i proszę bardzo aby tak ją traktować. Inicjatywy kibicowskie są bardzo cenne i wskazane, jednak chciałbym zaapelować i poprosić, wszelkie wsparcie dla klubu, również te od kibiców, można wyrazić poprzez zakupy w sklepiku klubowym, czy programy partnerskie jeśli chodzi o firmy.

– Wszelkie zrzutki, jeśli takie w przyszłości się pojawią, prosiłbym aby przekierować na inicjatywy prokibicowskie. Uważam, że to zadaniem klubu jest kontraktowanie zawodników i zarabianie pieniędzy na opłacanie ich wynagrodzeń. Jeśli powstaną jakieś inicjatywy kibicowskie polegające na zbieraniu pieniędzy, to prosiłbym o skierowanie ich na chociażby oprawy meczowe, czy wspólne wyjazdy – dodał prezes Arkadiusz Lewandowski, jednocześnie deklarując wsparcie w skoordynowaniu wszelkich działań, które pójdą w tę stronę.

