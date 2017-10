KONKURS: Anwil czy Rosa – kto wygra hit?

Ich mecze zwykle są ciekawe i zacięte, teraz obie drużyny mają mocne składy i zaczęły sezon od wygranych. Kto zwycięży w niedzielę? Zapraszamy na konkurs z nagrodami – są to bonusy po 100 złotych każdy, ufundowane przez firmę UNIBET.

Anwil ma bilans 2-0, ale jeśli liczyć mecz o Superpuchar, to nawet 3-0. Rosa w jak na razie swoimi jedynym spotkaniu w PLK pewnie pokonała GTK Gliwice. Do tego rozegrała trzy mecze w pucharach – wygrała tylko jedno, ale przebłyski pokazała.

Dlatego w niedzielne południe zapowiada się interesujący mecz – spotkanie rozpocznie się o 12.40, będzie je transmitował Polsat Sport.

A nasze pytanie konkursowe brzmi: kto wygra mecz Anwil – Rosa i jaką różnicą punktów?

Reguły konkursu:

1. Podajemy zwycięską drużynę i liczbę punktów przewagi (np. Anwil, 1).

2. Odpowiedzi umieszczamy pod postem z tym artykułem na profilu PolskiKosz.pl na Facebooku.

3. Niezbędne jest posiadanie konta na Unibet.

4. Jeśli nikt nie trafi idealnie – wygrają osoby, które były najbliżej. W przypadku liczby trafień większej niż 5, decyduje moment umieszczenia odpowiedzi na naszej tablicy na Facebooku – kto szybszy, ten lepszy.

5. Obstawiamy do godziny 12.39 w niedzielę, 15 października.

6. Uwzględniamy wynik wraz z ewentualną dogrywką.

7. Skontaktujemy się z wygranymi osobami, aby podały swój mail i login do konta w Unibet, na które następnie zostaną przekazane wygrane środki.

8. Można oddać tylko 1 głos.

9. Uczestnik musi mieć skończone 18 lat.

Powodzenia!

