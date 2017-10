KONKURS: Czy Anwil wygra w Krośnie?

Włocławianie zaczęli sezon mocno, ale i Miasto Szkła wygrało pierwszy mecz. Kto wygra w sobotę? Zapraszamy na konkurs z nagrodami – są to bonusy po 100 złotych każdy, ufundowane przez firmę UNIBET.

To może być naprawdę ciekawy mecz – jeśli spojrzymy na składy, to faworytem jest oczywiście Anwil, ale w lutym włocławianie przegrali w Krośnie 71:78. Drużyna Michała Barana, słabsza kadrowo, potrafi zagrać dobry basket i sprawić niespodzianki. W 1. kolejce Miasto Szkła pokonało GTK Gliwice 82:76, a Jakov Mustapić i Davis Lejasmeiers pokazali, że są groźni.

Spotkanie rozpocznie się o 18, będzie je można obejrzeć na żywo na Emocje TV.

A nasze pytanie konkursowe brzmi: kto wygra mecz Miasto Szkła – Anwil i jaką różnicą punktów?

Reguły konkursu:

1. Podajemy zwycięską drużynę i liczbę punktów przewagi (np. Anwil, 17).

2. Odpowiedzi umieszczamy pod postem z tym artykułem na profilu PolskiKosz.pl na Facebooku.

3. Niezbędne jest posiadanie konta na Unibet. Nie masz go jeszcze? Możesz je bezpłatnie założyć tutaj.

4. Jeśli nikt nie trafi idealnie – wygrają osoby, które były najbliżej. W przypadku liczby trafień większej niż 5, decyduje moment umieszczenia odpowiedzi na naszej tablicy na Facebooku – kto szybszy, ten lepszy.

5. Obstawiamy do godziny 17.59 w sobotę, 7 października.

6. Uwzględniamy wynik wraz z ewentualną dogrywką.

7. Skontaktujemy się z wygranymi osobami, aby podały swój mail i login do konta w Unibet, na które następnie zostaną przekazane wygrane środki.

8. Można oddać tylko 1 głos.

9. Uczestnik musi mieć skończone 18 lat.

Powodzenia!

