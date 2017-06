KONKURS: Drugi raz Warriors czy Cavs wezmą rewanż?

Mecz numer 1 finałów NBA był zdecydowanym zwycięstwem Golden State. Czy goście z Cleveland zdołają wyrównać stan serii? Do wygrania w zabawie jest 5 bonusów o wartości 100 złotych każdy, ufundowanych przez firmę Unibet.



Znasz się na koszu? – wygrywaj w zakładach! >>

Faworyzowani Warriors rozbili Cavs w pierwszym meczu finału aż 113:91, a najlepszym zawodnikiem na boisku był Kevin Durant. Jak na taką sytuację odpowie LeBron James?

Drugie starcie finału na NBA odbędzie się w nocy z niedzieli na poniedziałek, o godz. 2.00 polskiego czasu. A nasze pytanie konkursowe jest proste:

Która drużyna wygra mecz numer 2 i jaką różnicą punktów?

Reguły konkursu:

1. Podajemy gracza i wysokość różnicy (np. Warriors, 28).

2. Odpowiedzi umieszczamy pod postem z tym artykułem na profilu PolskiKosz.pl na Facebooku.

3. Niezbędne jest posiadanie konta na Unibet. Nie masz go jeszcze? Możesz je bezpłatnie założyć tutaj.

4. Jeśli nikt nie trafi idealnie – wygrają osoby, które były najbliżej. W przypadku liczby trafień większej niż 5, decyduje moment umieszczenia odpowiedzi na naszej tablicy na Facebooku – kto szybszy, ten lepszy.

5. Obstawiamy do godziny 01.59 w poniedziałek, 5 czerwca.

7. Uwzględniamy wynik wraz z ewentualną dogrywką.

8. Skontaktujemy się z wygranymi osobami, aby podały swój mail i login do konta w Unibet, na które następnie zostaną przekazane wygrane środki.

9. Bonusy nie przysługują osobom, które już wygrały je w poprzednich edycjach konkursów Unibet na PolskiKosz.pl.

10. Można oddać tylko 1 głos.

Powodzenia!

