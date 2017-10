KONKURS: Kto w końcu wygra – Legia czy GTK?

Nowe drużyny w PLK na razie mają łączny bilans 0-9, ale w niedzielę ktoś będzie się cieszył ze zwycięstwa. Tylko kto? Zapraszamy na konkurs z nagrodą o wartości 50 zł, którą funduje Totolotek.

Sponsorem Legii są zakłady bukmacherskie Totolotek >>

Legia i GTK Gliwice spotkały się w minionym sezonie w finale play-off I ligi – pewnie wygrała do Legia, która wywalczyła awans do PLK. GTK po kilku tygodniach kupiło dziką kartę.

Ale początek sezonu dla obu beniaminków jest nieudany, zderzenie z ekstraklasą jest, póki co, bolesne. Jednak w niedzielę ktoś w końcu będzie się cieszył ze zwycięstwa.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 15.30 na Torwarze, a my z tej okazji przygotowaliśmy wspólnie z Totolotkiem konkurs. Pytanie jest proste: kto wygra mecz Legia – GTK i jaka będzie różnica punktów?

Reguły konkursu:

1. Podajemy zwycięską drużynę i liczbę punktów przewagi (np. Legia, 29).

2. Odpowiedzi umieszczamy pod postem z tym artykułem na profilu PolskiKosz.pl na Facebooku.

3. Niezbędne jest posiadanie konta na Totolotek. Nie masz go jeszcze? Możesz je bezpłatnie założyć tutaj, wykorzystując specjalną ofertę dla czytelników PolskiKosz.pl.

4. Jeśli nikt nie trafi idealnie – wygrają osoby, które były najbliżej. W przypadku liczby trafień większej niż 5, decyduje moment umieszczenia odpowiedzi na naszej tablicy na Facebooku – kto szybszy, ten lepszy.

5. Obstawiamy do godziny 15.29 w niedzielę, 29 października.

6. Uwzględniamy wynik wraz z ewentualną dogrywką.

7. Skontaktujemy się z wygranymi osobami, aby podały swój mail i login do konta w Totolotku, by poinformować o przekazaniu nagrody.

8. Można oddać tylko 1 głos.

9. Uczestnik musi mieć skończone 18 lat.

Powodzenia!