KONKURS: Jak Kyrie Irving zagra przeciwko Cavs?

Nowy gwiazdor Celtics już w pierwszym meczu zagra w Cleveland. Jak wypadnie on i jego zespół? Zapraszamy na konkurs z nagrodami – są to bonusy po 100 złotych każdy, ufundowane przez firmę UNIBET.

PLK, NBA – obstawiaj i wygrywaj kasę! >>

To był chyba najbardziej nieoczekiwany transfer lata – Kyrie Irving sam o niego poprosił, bo miał dosyć gry u boku LeBrona Jamesa, chciał pełnić ważniejszą rolę niż być wiecznym „tym drugim”. Teraz będzie liderem Boston Celtics, którzy wyrastają na rywala nr 1 dla Cavs na Wschodzie NBA.

I z okazji tego szalenie interesującego meczu, który rozpocznie się o godz. 2 czasu polskiego w nocy z wtorku na środę (transmisja w Canal+ Sport), mamy dla Was konkurs.

Pytanie: kto wygra mecz Cleveland Cavaliers – Boston Celtics i ile punktów zdobędzie Kyrie Irving?

Reguły konkursu:

1. Podajemy zwycięską drużynę i liczbę punktów Irvinga (np. Cavaliers, 17).

2. Odpowiedzi umieszczamy pod postem z tym artykułem na profilu PolskiKosz.pl na Facebooku.

3. Niezbędne jest posiadanie konta na Unibet. Nie masz go jeszcze? Możesz je bezpłatnie założyć tutaj.

4. Jeśli nikt nie trafi idealnie – wygrają osoby, które były najbliżej, przy czym warunek nr 1 to prawidłowe wytypowanie zwycięzcy. W przypadku liczby trafień większej niż 5, decyduje moment umieszczenia odpowiedzi na naszej tablicy na Facebooku – kto szybszy, ten lepszy.

5. Obstawiamy do godziny 1.59 w środę, 18 października.

6. Uwzględniamy wynik wraz z ewentualną dogrywką.

7. Skontaktujemy się z wygranymi osobami, aby podały swój mail i login do konta w Unibet, na które następnie zostaną przekazane wygrane środki.

8. Można oddać tylko 1 głos.

9. Uczestnik musi mieć skończone 18 lat.

Powodzenia!

