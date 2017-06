KONKURS: Czy LeBron i Cavs wrócą do gry?

W tym playoff lider Cavaliers jest po prostu nie do zatrzymania. Co zrobi przy stanie 0:2, w pierwszym meczu finału NBA rozgrywanym w Cleveland? Do wygrania w zabawie jest 5 bonusów o wartości 100 złotych każdy, ufundowanych przez firmę Unibet.



Po dwóch meczach w Oakland mamy 2:0 dla Warriors, którzy w obu spotkaniach sprawili srogie lanie obrońcom tytułu. Jednak teraz rywalizacja przenosi się do Ohio. Czy Cavs odwrócą losy rywalizacji i jak wypadnie ich wielki lider?

W poprzednim spotkaniu LeBron James zagrał rewelacyjnie. Zaliczył 29 punktów, 11 zbiórek i 14 asyst. Trafił doskonałe 12/18 rzutów z gry.

Trzecie starcie finału NBA odbędzie się w nocy ze środy na czwartek, o godz. 3.00 polskiego czasu. A nasze pytanie konkursowe jest proste:

Czy Cavs wygrają mecz numer 3 i ile punktów zdobędzie LeBron James?

Reguły konkursu:

1. Podajemy czy Cavs wygrają i liczbę punktów LeBrona (np. Tak, 38).

2. Odpowiedzi umieszczamy pod postem z tym artykułem na profilu PolskiKosz.pl na Facebooku.

3. Niezbędne jest posiadanie konta na Unibet. Nie masz go jeszcze? Możesz je bezpłatnie założyć tutaj.

4. Jeśli nikt nie trafi idealnie – wygrają osoby, które były najbliżej. W przypadku liczby trafień większej niż 5, decyduje moment umieszczenia odpowiedzi na naszej tablicy na Facebooku – kto szybszy, ten lepszy. Jaką pierwszą odpowiedź uwzględniamy wynik meczu, potem liczbę punktów Jamesa.

5. Jaką pierwszą odpowiedź bierzemy pod uwagę wynik meczu, potem liczbę punktów Jamesa.

6. Obstawiamy do godziny 02.59 w czwartek, 8 czerwca.

7. Uwzględniamy wynik wraz z ewentualną dogrywką.

8. Skontaktujemy się w wygranymi osobami, aby podały swój mail i login do konta w Unibet, na które następnie zostaną przekazane wygrane środki.

9. Bonusy nie przysługują osobom, które już wygrały je w poprzednich edycjach konkursów Unibet na PolskiKosz.pl.

10. Można oddać tylko 1 głos.

Powodzenia!

